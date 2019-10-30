Başkan Erdoğan'dan Fransa'ya sert çıkış: Fransa sen önce bunun bedelini öde!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Hiç bir arkadaşımızı eski AK Partili olarak sıfatlandırmadık, sıfatlandırmayız. Bu kutlu yürüyüşte yoldan çıkanlar, kerameti kendinde sananlar olmuştur, olacaktır. Bundan sonra da bu devam edecektir. Kardeş kardeşi neden vurdu demeye gerek yok. Dünya, bölgemiz, Türkiye değişirken AK Parti olarak sürecin lokomatifi olmak bize düşüyor.

Büyük kongremizde kendimizi yenileyeceğiz. AK Parti'yi çok daha ileri noktaya taşıyacağız. Başarı çıtamızı yüzde 50'nin üzerine çıkardık.

"TEK DERDİMİZ İKTİDARIMIZI SÜRDÜRMEK OLSAYDI..."

Tek derdimiz iktidarımızı sürdürmek olsaydı bunu eski sistemde çok daha kolay yapabilirdik. Ama biz tarihimizin en köklü yönetim reformunu yapmayı tercih ettik. Gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşünen bir partinin başka türlü hareket etmesi mümkün değildi.

GÖNÜL SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ

Genel Merkezimizin koordinasyonunda, şehirlerimizin her birinde il başkanlarımızdan başlayarak partimizde hizmet etmiş tüm kardeşlerimizi yeniden bir araya getirecek bir gönül seferberliğini başlatıyoruz.

Eskiler "büyük başın büyük derdi olur" derler. Türkiye büyüdükçe imkan ve kazançlarıyla birlikte dertleri de büyüyor.

6 YILDIR KESİNTİSİZ SALDIRI ALTINDAYIZ

Özellikle son altı yıldır kesintisiz bir saldırı altındayız. Bu saldırıda her oyun kullanılıyor. FETÖ'sünden PKK'sına DEAŞ'ına kadar tüm terör örgütleri kuduz gibi üzerimize saldırıyor.

Ülke içinde başarılı olamayınca bu kez sınırlarımıza saldırmaya başladılar. Hatta doğrudan ekonomimizi bile çökertmeyi denediler.

FRANSA'YA TEPKİ

Fransa siz terör örgütlerine yardım yataklık yapan bir yönetimsiniz. Önce bunun bedelini ödeyin.

Biz petrolün veya paranın değil, milletimizin istikbali ile Suriyelilerin evlerine dönüşlerinin peşindeyiz.