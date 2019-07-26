Başkan Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında konuştu: Suriye'de kabadayılık yapan yabancı güçler yarın ya toprağın altına girecek ya da...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Merkez Bankası faizi indirdi. Ne oldu? Battık mı? Hayır. Piyasalar gayet normal karşıladı. Zaten olması gereken buydu. Faiz düştükçe enflasyon düşer. Faiz indirimi oranı yeterli değil yıl sonuna kadar bunun kademeli bir şekilde devamı gelmeli." dedi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizlerle en son ocak ayında bir araya gelmiştik. Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği resmi sonuçlara göre 755 belediyeyi AK Parti adayları kazandı. Oy oranı olarak da yüzde 44 gibi önemli netice elde ettik. AK Parti olarak bir önceki seçime göre kazandığımız, kaybettiğimiz yerler oldu. Bunların hepsinin değerlendirmesini yaptık, yapıyoruz.



'2023 SEÇİMİNE BAMBAŞKA BİR AK PARTİ OLARAK ÇIKACAĞIZ'



Bundan sonraki seçim 2023 Haziran'ında yapılacak. Her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. Bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız. Kendimizi sürekli yenileyerek, tazeleyerek maziden atiye kurduğumuz köprüyü güçlendireceğiz. Tüm kademelerimizle sancımız öyle bir sancı ki bunu çekeceğiz, sandıktan arzu ettiğimiz neticeyi de alabilelim.

'YOLLARINI KAYBEDENLERİ BİR KENARA BIRAKIRSAK, SİYASETTE ÖNEMLİ BİR NESİL YETİŞTİRDİK'



Siyasi partiler, özellikle AK Parti millete hizmet kapısıdır. Partimizin kapısı millete hizmet etmek isteyen herkese açıktır. AK Parti kurulduğunda gençlik kurullarında görev alan arkadaşlarımızı bugün çalışmalarını sürdürüyor. Hırsları, kifayetsizlikleri yüzünden yollarını kaybedenleri bir kenara bırakırsak, siyasette önemli bir nesil yetiştirdik.

AK Parti'nin siyaset mayası da insan mayası da sağlamdır. Hep birlikte inşa ettiğimiz bu parti, önümüzdeki çeyrek, yarım asırda da ülkemize ve milletimize hizmet edecektir.

'TÜM TEŞKİLAT YÖNETİCİLERİMİZDEN 2001 YILINDAN BU YANA PARTİDE GÖREV ALMIŞ KARDEŞLERİMİZE ULAŞMASINI İSTİYORUM'



Her müessese gibi siyaset ve partiler de insanla var olur, insanla yürür. Öncelikle AK Parti'nin kuruluşundan beri bu davaya emek vermiş hasbi ve harbi şekilde koşturmuş her kardeşime şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Türkiye'nin partisidir. Tüm teşkilat yöneticilerimize ve il başkanlarımıza bir hususu hatırlatmak istiyorum. Sizlerden şehirlerinize döner dönmez 2001 yılından bu yana partinizde görev almış her kardeşinize ulaşmanızı istiyorum. Gönüllerini almanızı, sıkıntılarına çözüm aramanızı, irtibatı kesmemenizi talep ediyorum.

'AK PARTİ HALKA TEPEDEN BAKAN SİYASETÇİLERİN YERİ DEĞİLDİR'



Meclis tatile girdiğine göre, milletvekillerimizin faaliyetlerini bu doğrultuda yapmamız gerekiyor. Vaktimizin büyük bölümünü bu hedefe ulaşmak için ayırmamız şarttır. AK Parti sırça köşklerde siyaset yapan, halka tepeden bakan siyasetçilerin yeri değildir. Kendinde hamallığını üstlendiğimiz yükü taşıma mecali bulamayanlar bayrağı arkadaşına bırakmalıdır.

'BÜYÜK ZAFERLER ÖNÜMÜZDE DURUYOR'



Geçtiğimiz 1 asır boyunca yeni arayışlar peşinde koştuk. 21'inci asır yeniden dirilişimin, Rabbimize ve kendimize dönüşümüzün asrı olacaktır. AK Parti kadroları olarak büyük şahlanışa öncülük edebilirsek ne mutlu bize. Bugüne kadar yaptıklarımızla Türkiye'yi demokrasiden ekonomiye, altyapıdan dış politikaya kadar gerçek anlamda bağımsız ülke haline getirmeyi başardık. Büyük zaferler önümüzde duruyor. Rabbim ömür, sağlık ve imkan verdikçe kendim de bu yolda yürümeye devam edeceğim.

'AK PARTİ'NİN SEÇİM MANİFESTOSU 11 BAŞLIKTAN OLUŞUYORDU'



Hiç şüphe yok ki Allah doğruların yardımcısıdır. Seçimlerden 2 ay önce 31 Ocak 2019 tarihinde mahalli seçimlerde taahhütlerimizi kamuoyuna ilan ettik. Gönül belediyeciliği ile AK Parti'nin insan merkezli ilkelerini içeren bu belge 11 başlıktan oluşuyordu. Bu belgeyle milletimize şehir planlarını hazırlama sözümüz var. Altyapı ve ulaşım sorunlarını çözme taahhütte bulunduk. Kentsel dönüşüm çalışmalarını vatandaşlarımıza ve şehirlerimize yönelik yürütmeyi ilan ettik. Akıllı şehirler uygulamalarıyla teknolojinin tüm uygulamalarını insanımıza sunacağız dedik. Sosyal belediyecilik çalışmalarına öncelik vererek insana dokunan hizmetlere öncelik vereceğimize ahdettik.

Biz muhalefet adaylarının yaptıkları gibi atıp tutup sözümüzü inkar etmedik. Hemen inkara başladılar. Sanki kasada ne var ne yok bilmiyormuş gibi konuşmaya başladılar. Daha durun, önümüzde çok önemli süreç var. Ne yapacağınızı, ne yaptıklarınızı göreceğiz. AK Parti'nin belediye meclis üyeleri denetim görevini en iyi şekilde yapacaklardır. İstanbul, Ankara gibi bir ilde kahir ekseriyet AK Partili meclis üyelerinde. Onların düşünceleri ve tavrı eleştiriye tabi. Parlamentoda böyle bir ekseriyet söz konusu değil. AK Parti'nin parlamentoya getirdiği yasa tasarısı bunu engellemek için elinizden geleni yapıyorsunuz, bu sizin için meşru; ama yerel yönetimlerde gayrimeşru. Nasıl bir iş bu? Demokrasinin gereği neyse AK Parti'nin üyeleri bütün görevlerini milletin hayrına olacak şekilde devam ettirecektir. Bunun için de şerde fren, hayırda... Yöntemimiz bu olacak. Ne aldanan olacağız, ne aldatan. Verdiğimiz sözleri yerine getirdik, getiriyoruz.

'BAY KEMAL'İN İŞİ SÜREKLİ YALAN'



18 yıl önce göreve geldiğimizde evinde arabası bulunmayan şimdi bir araba, iki araba... Çiftçimizin traktörü, biçerdöveri yokken şimdi Anadolu'nun her yerinde. Şimdi her evin bahçesinde traktör var, biçerdöver var. Bay Kemal'in işi sürekli yalan, başka işi yok.

Bunlar konuşuyor olabilir, bizim söylediklerimizi yapma mecburiyetimiz var. Her bir başkanımızın bu ilkeleri yazıya döküp masasından eksik etmemesi gerekiyor. Biz de bu konunun takipçisi olacağız. Yürütülen faaliyetleri bu ilkeler çerçevesinde değerlendireceğiz. Amacımız şehirlerimizde bu ilkeler doğrultusunda köklü bir değişimi gerçekleştirmek olmaktır.

'BUNU BAŞARDIĞIMIZDA KANDİL DİYE BİR MESELEMİZ KALMAYACAKTIR'



Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan bir ülkede yaşıyoruz. Son 17 yıldır tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Gezi olaylarından 15 Temmuz!a kadar pek çok olayı püskürttük. Ülkemizin güney sınırında terör koridoru projesini bozduk. Buna rağmen Fırat'ın doğusunda aynı gayret sürüyor. 1984 yılından beri terör saldırılarının merkezi olan Kuzey Irak'ta Pençe-1 ve Pençe-2 ile kalıcı çözümler buluyoruz. Amacımız bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda Kandil diye bir meselemiz kalmayacaktır. Fırat'ın doğusundaki terör örgütleriyle Kuzey Irak'takilerin bağlantısını kesmiş olacağız.



ABD'YE 'S-400' VE 'F-35' MESAJI



Erbil'de konsolosluk görevlimize yapılan saldırı, harekatın ne kadar etkili olduğunun göstergesidir. bu saldırıyı yapanları da yakaladık. Eksik varsa ya da başarılı bir operasyonla diğerlerini de inlerinde etkisiz hale getirdik. Biz PKK başını Kandil'den koparmadıkça bu tür saldırılar devam edecek. Irak ve İranlı yetkililerle görüş birliği içindeyiz. ABD ile güvenli bölge oluşturma görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 için ABD'nin aklıselimle hareket edeceğini umuyorum. Nisan 2020 bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz. F-35 projesinden dışlanma tehditleri başta olmak üzere, ülkemizin güvenlik önceliklerinden bizi alıkoyamayacağını ifade etmek istiyorum. Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. Biz üzüm yemenin peşindeyiz. Güvenlik ihtiyaçlarımız neyi gerektiriyorsa yapacağız. Birkaç yıl sonra bu konuda başka bir Türkiye manzarasıyla karşılaşacağız. Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız.

'BU KORİDORU PARAMPARÇA ETMEKTE KARARLIYIZ'



Bu kutlu yürüyüşü durdurmak için kurulan tuzaklar hazırlayanların başına geçecektir. Elbette eksiklerimiz ve hatalarımız olabilir. Hiç kimse samimiyetimizden gayretimizden şüphe edemez. Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarıların gerisinde bu anlayışla hareket etme gayretimiz var.

Biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız. Şu ana kadar bunu başarıyla yürüttük. Avrupa, ABD ambargoları bizi bu sorunu çözmekten alıkoyamayacaktır. Ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Bir yerlerden izin almamıza gerek yok.

'KABADAYILIK YAPAN YA TOPRAĞIN ALTINA GİRECEK YA ZİLLETE TESLİM OLACAK'

Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemizi biliriz. Kabadayılık yapan ya toprağın altına girecek, ya zillete teslim olacak. Aklıselim sahibi herkese sesleniyorum; gelin bu PYD denilen örgütü tasfiye edelim. Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizden 330 bini Suriye'ye geri döndüler. Kapasite doldu. Daha fazla kardeşimizin dönmesi için Münbiç ve Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Bizim buna acil ihtiyacımız var. Hiçbir ülke nüfusunun yüzde 5'i kadar mülteciye evsahipliği yapmamıştı, yapmaz. Türkiye bu fedakarlığı sergileyerek insanlığın ahlakını kurtardı. Bizim lafa değil, parasal destekleri verin. Batı bu. Biz batı değiliz, farklıyız.

'PARAMIZLA ALACAĞIZ, KİM VERİRSE ONA GİDECEĞİZ'



Şimdi F-35'le biz 1 milyar 430 milyon dolar ödeme yapmışız. 4'ünü teslim ettiler ülkemize gelmesine müsaade etmiyorlar. Sonra Patriot satmayıp niye S-400 alıyorsunuz diyorlar. Şimdi ABD kongresine sesleniyorum; biz Obama döneminde Patriot almayı arzu ettiğimizde siz vermediniz. Şimdi Sayın Trump döneminde yine engel olmaya çalışıyorsunuz. Paramızla alacağız. Kim verirse ona gideceğiz. Rusya ile her türlü anlaşmamızı yaptık. Siz yine de verecekseniz biz sizden Patriot alırız dedik. Kusura bakmayın, biz şu anda bütün tedbirlerimizi en ideal şekilde almak zorundayız. F-35 vermiyor musunuz, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alır, başka yerlere döneriz. Bu konuda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz eli bağlı duramayız.

Kıbrıs'ta bizim soydaşlarımız var. Biz Kıbrıs'ta garantörüz. Biz kabile devleti değiliz.

KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ



Artık kendimize ait sondaj gemilerimiz var. Orada aramaları yapan gemilerimiz var bize ait. Onlar bölgede çalışıyor. Beyler rahatsız. Niye? Deniz hukukuna göre atmamız gereken adımlarımızı atıyoruz. Sondaj gemilerimiz bölgede çalışıyor ama rahatsızlar Kıbrıs'ta biz sıradan bir ülke değiliz garantörüz.

Doğu Akdeniz'deki meşru haklarımızı engellemeye yönelik akıl dışı girişimler Avrupa'ya karşı tereddütlerimizi artırıyor.

Avrupa Birliği Kıbrıs'ta hiçbir zaman üzerine düşen görevi yapmamıştır.

Terörle mücadelede bizi yalnız başına bırakan ortaklar var. Bu komşular bizi mal sahibi yaptılar.

Kendi savaş uçağımızı da yapacağız, yapıyoruz. Başka çaremiz yok. Bu süreç içerisinde gerçek dostlar ortaya çıkıyor.

ABD'den 100 boeing uçağı alıyoruz. Bu alışveriş değil mi? Böyle giderse bu konuda da düşünmek zorunda kalacağız.

İSRAİL'İN YANINDA YER ALANLARA TEPKİ



İsrail'in yanında kimler yer alıyorsa herkes bilsin ki biz onların karşısındayız. Doğu Kudüs'te evleri başına yıkılan Filistinlilerin feryatlarına kulak tıkayanlar, kendi değerlerini elleriyle yıkıyor.

Ekonomiyi güvenliğimiz kadar mühim görüyoruz. Bundan 1 yıl önce sinsi bir finansal saldırıya uğradık. Bu saldırıların etkilerini önemli bir ölçüde giderdik.

Attığımız kararlı adımlarla kuru 10 liraya çıkarmak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık.

MERKEZ BANKASININ FAİZ İNDİRİMİ



Merkez Bankası faizi indirdi. Ne oldu? Battık mı? Hayır. Piyasalar gayet normal karşıladı. Zaten olması gereken buydu.

Faiz düştükçe enflasyon düşer.

Faiz indirimi oranı yeterli değil yıl sonuna kadar bunun kademeli bir şekilde devamı gelmeli.

Bay Kemal şimdi de faizlerin düşürülmesinden rahatsız olmuş. Kararlarımızı senin beyanlarına göre mi vereceğiz.

Beyefendi yeni yönetim sisteminden rahatsız. Tek adam tek adam diye nakarat yapıyor. Biz tek adamlığı sizden öğrendik ama tek adam değiliz. Bu ülke güdümlü demokrasiyi CHP'den öğrendi.

"FAİZİN DE ENFLASYONUN DA NASIL DÜŞTÜĞÜNÜ İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Merkez Bankası dün aldığı kararı hayati bir dönüm olarak görüyorum ve enflasyonun süratle düştüğünü göreceğiz. Türkiye serbest piyasa ekonomi ilkelerinden taviz vermeden yolunda devam edecek. Faizin de enflasyonun da nasıl düştüğünü izlemeye devam edeceğiz. Gelişmeler enflasyonun yılın ikinci yarısında tek haneli rakamları göreceğine işaret ediyor. Patates, soğan fiyatları üzerinden algı operasyonları yapmaya çalıştılar. Yaz ayları ile birlikte fiyatlar normalleşti. Benzer spekülasyonlara izin vermeyeceğiz.

Türkiye bizim dönemimizde asla emir alan bir ülke olmamıştır. Bunun önemli adımlarından biri de S-400 ve Doğu Akdeniz'dir.

IMF'ye borcu siz yaptınız. 2013 Mayıs'ında borcu sıfırladık. Bunu biz yaptık. Merkez Bankası'nın stoğu 100 milyar dolara ulaştı.

"MİLLETİN EFENDİSİ DEĞİL, HİZMETKARIYIZ"



Tek adam diye bir derdim yok. Milletin efendisi değil hizmetkarıyız. Yılın ikinci yarısında daha güçlü bir toparlanma bekliyoruz.

Cari açığın düşürülmesi amacıyla öncelikli yatırım yapılabilir alanları belirledik. Bioteknoloji alanında yetkinliklerimizi artıracağız. 2019 yılının ilk çeyreğinde büyüme bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 oranında arttı.

FINTIK TABAN FİYATLARI



Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira.