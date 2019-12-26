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26 Aralık 2019 Perşembe 11:26:29 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 13:01:45

Başkan Erdoğan: Yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını Avrupa'ya söyledik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuştu. Suriye konusunda yeni bir sığınmacı akımına değinen Başkan Erdoğan, "İdlib'de rejimin saldırıları, kalıcı ateşkesi mümkün kılmıyor. Bu saldırılardan kaçan yüz bine yakın kişi sınırımıza doğru harekete geçti. Yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını Avrupa'ya söyledik" açıklamasında bulundu. Kardeş Libya halkının yaşadıklarını yakından takip ediyoruz açıklamasında bulunan Başkan Erdoğan, "Libya'ya asker gönderecek misiniz diyorlar?" Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda böyle bir davet var, icabet ederiz. Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini gündeme getireceğiz. Libya'da meşru yönetime etkin şekilde destek vereceğiz. Meclis'ten bu tezkereyi geçirip icabet edeceğiz." ifadelerini kullandı

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Suriye’de kurulmak istenen terör koridoru tuzağını bozduk.

Bu süreçte bölgede müzakere yürüttüğümüz ülkelerin bize verdikleri sözler vardı.

Terör örgütü üyelerinin güvenli bölge dışına çıkarılması taahhütlerin yerine getirilmediğini görüyoruz.

Türkiye olarak inşa etmeyi planladığımız yerleşim alanlarına başlamak için güvenliği ve huzuru sağlamak gerekiyor. Türkiye olarak bunun için gereken adımları atmakta kararlıyız.

TAHAMMÜLÜMÜZ OLMADIĞINI AVRUPA'YA SÖYLEDİK

Saldırılardan kaçan yüz bine yakın kişi sınırımıza doğru harekete geçti. Biz, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya, yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüzün olmadığını açıkça söyledik

İdlib’de rejimin saldırıları kalıcı barışı mümkün kılmıyor. Bu saldırılardan kaçan yüz bine yakın kişi sınırımıza doğru harekete geçti.

Biz yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını söyledik.

MECLİS AÇILIR AÇILMAZ İLİK İŞ LİBYA'YA ASKER GÖNDERME TEZKERESİNİ GÜNDEME GETİRECEĞİZ"

Libya bize hem Osmanlı'nın hem de Gazi Mustafa Kemal'in yadigarıdır. Gazi, bu bölgede savaşmıştır, muhalefetin bundan habei var mı? Libya'da ülkemize yakın bağları olan milyonlarca insan var. Darbeci general tarafından başlatılan saldırılara karşıyız.

Libya bizim denizden de komşumuzdur. Çok yönlü ilişkilerimiz mevcuttur. Kardeş Libya halkının yaşadıklarını yakından takip ediyoruz. "Libya'ya asker gönderecek misiniz diyorlar?" Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda böyle bir davet var, icabet ederiz. Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini gündeme getireceğiz. Libya'da meşru yönetime etkin şekilde destek vereceğiz. Meclis'ten bu tezkereyi geçirip icabet edeceğiz.

Ortaya çıkan sonuçların bedelini herkes ödeyecektir dedik. Avrupa ülkelerinin de elinin taşın altına koyması gerekiyor.

KANAL İSTANBUL'U SEÇİMDE HALKIMIZA SUNDUK VE ONAYINI ALDIK

Kanal İstanbul anlık olarak ortaya çıkmış bir proje değildir. Kanal İstanbul’un neredeyse başbakanlığımdan öncesine dayanan bir geçmişi vardır.

Seçimde halkımıza sunduk ve onayını aldık:

Kanalın uzunluğu 45 km taban genişliği 275 metre derinliği 21 metreye yakın olacaktır. Bünyesindeki 2 limanı yat limanı lojistik merkezi ile kanal İstanbul dünya çapında bir eser olacaktır.

İnşası sırasında 1,1 milyar metreküplük dolgunun yapılacağı yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edileceği projenin güzergahı da belirlenmiştir. Çevre ve şehircilik bakanlığımız projenin 100 binlik planını onayladı. ÇED raporu askıya çıktı.

AYM bu projenin yap işlet devret kapsamına alınmasıyla ilgili iptal başvurusunu reddetmiştir.

Bu projenin kararı verilmişi süreci başlamış ve belirli bir aşamaya gelinmiştir.

İnşallah yakında ihaleye çıkılacaktır. Bu büyük projeyi milletimize bir yük getirmeden oldu ki bulamadık milli bütçeden bunu yapmak suretiyle bunu hayata geçireceğiz.

 

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