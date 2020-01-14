Başkan Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor - Canlı izle

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ülkemizin bu dönemde attığı adımlar giriştiği mücadele önümüzdeki yarım asrı hatta bir asrı etkileyecek.

Bu dönemin en önemli özellilerinden biri de iç ve dış politika ayrımlarının ortadan kalkmasıdır. Her şeyin birbiri etkilediği zaman yaşıyoruz. Türkiye'ye diz çöktürmek için her şeyi denediler ama başaramadılar.

Tarihin hiçbir döneminde sömürge, katliam lekesi bulunmayan bir millet olarak bize yakışan tavır neyse onu sergiliyoruz

Biz Suriye'de Libya'da Akdeniz'de macera peşinde değiliz. Suriye ve Libya'da emperyal heveslerimiz yok. Gözümüz petrol ve para hırsıyla kör olmuş değildir.

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a :Libya ile ilgili gösterdiği devlet adamlığı tavrı için teşekkür ederim.