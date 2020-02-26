26 Şubat 2020 Çarşamba 11:35:51 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 11:41:26
Başkan Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor
Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor...
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor
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