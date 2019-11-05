Başkan Erdoğan: Lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle

"3 Kasım 2002 genel seçimlerinin 17'nci yıldönümüne ulaştık. AK Parti yüzde 34,3 oy oranı elde ederek Meclis'te 3'te 2'ye yakın oranlar 363 milletvekiliyle tek başına iktidara geldi. Aradan geçen 17 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimize baktığımızda göz kamaştırıcı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Türkiye vesayetle mücadeleden ekonomik sabotajlara kadar pek çok saldırıyla da mücadele etmek zorunda kalmıştır. Vesayet odakları AK Parti iktidarını kabul edemediler, bugün dahi AK Parti'yi yerle yeksan etmekten geri kalmayacaktır. Bu tür hevesleri son mahalli seçimleri sonrası yaşanan hadiselerde de gördük. Cumhurbaşkanı seçimini milletimin uhdesine bıraktık kabullenemediler, ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. AK Parti'ye cumhurbaşkanı seçtirilmek istenmeyen bir Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiş olduk.

CEVABIMIZI İNLERİNE GİREREK VERDİK

Türkiye'nin başarılarının iyice belirginleştiği 2013'ten bu yana saldırı sürecini yaşadık. Gezi olaylarını hatırlayın, sokaklarda terör estirildi. Bu vandallara eyvallah demedik. Ardından FETÖ'nün 17/25 Aralık'ta ilk saldırısı geldi, bu oyunu da bozduk. Çukur eylemleriyle vatanımızda delikler açmaya teşebbüs ettiler. Bu çukurlara gömerek boşa çıkardık. Baktılar AK Parti'yi ne sahada ne sandıkta yenemeyecekler, silaha başvurdular. Dünya demokrasi tarihinin en şanlı direnişi olarak kayıtlara geçti. Türkiye'yi terör örgütleriyle kuşatmaya çalışanlarımıza cevabımızı inlerine girerek verdik. Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize doğrultulan silah varsa üzerine gidip imha ettik.

ÖĞRENCİLERE BURS MÜJDESİ

Bugünden 3 Kasım 2002 tarihine kadar geri gittiğimizde istiklal ve istikbal davamızın kalkınma, büyüme, yatırım ve refah mücadelemizi de ihmal etmedik. Hükümete geldiğimizde ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet sütunları üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Eğitim harcamalarımız hep ilk sırada yer aldı. Eski dönemin vesayet ürünü kesintisiz eğitim ürününü bir kenara bırakarak 12 yıllık kademeli zorunlu eğitime geçtik.

Katsayı engeli başta olmak üzere antidemokratik uygulamalara son verdik. Meslek liseleri ve imam hatip okullarını cazip hale getirdik. Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2020 Ocak itibariyle lisans öğrencilerimizin bursu 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak.

FETÖ'CÜLERİ KUYUMCU TİTİZLİĞİYLE TEMİZLEDİK

Sağlam insanların hasta çıktığı sağlık sistemini yeni baştan düzenledik. Hastane yatak sayısını 240 bine nitelikli yatak sayısını 145 bine ulaştırdık. Toplam sağlık çalışanı sayımızı 385 binden 1 milyon 75 bine yükselttik. Rahmetli Savaş Ay'ın programını. Ana muhalefetin başındaki zat SSK Genel Müdürüyken hastanelerimizin halini. Bunlar yaşı 35'in altında olanların anlamakta zorluk çekecek yenilikler.

Yargı sistemine sızan FETÖ'cüleri kuyumcu titizliğiyle temizledik. Mahkeme sayılarını iki kat artırdık, yargının işleyişini kolaylaştırdık. Bireysel başvurudan HSK'nın yapısına temel kanunlardan infaz sistemine kadar pek çok yenilikler yaptık. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki maddeleri paket paket Meclis'e getiriyoruz. Amacımız 780 bin kilometrekare vatan toprağında insanlarımızın güvenliği, huzurunu sağlamak. Kademeli olarak hayata geçirdiğimiz reformlarla tüm belediyeleri sorumluluk alanlarında en güzel hizmet verebileceği seviyeye çıkarmak. Organize sanayi bölgeleri sayısını artırdık. KOBİ'lere en büyük destekler hükümetlerimiz döneminde verildi.

MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI

Savunma sanayi, şahsen ilgilendiğim ve gerçekten göğüs kabartıcı başarılara imza attığımız bir diğer alandır. Bugün Türkiye, milli güvenliği için kimin ne dediğine bakmadan istediği gibi operasyon yapabiliyorsa, bunu savunma sanayinde geldiğimiz yere borçluyuz. İnşallah kendi savaş uçağımızdan her türden motorumuza kadar tüm savunma sanayi ihtiyaçlarımızı kendi imkanlarımızla üretebilir hale gelmemiz çok yakındır.

Kalkınmanın temel unsuru olan enerji altyapımızın geliştirilmesi konusunda da, Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını katbekat aşan başarılar yakaladık. Enerjide toplam kurulu gücümüzü 56 bin 700 megavat ilaveyle 88 bin 550 megavata yükselttik. En büyük başarıyı da yerli kaynaklara dayalı elektrik üretiminde gösterdik. Halihazırdaki kurulu gücümüzün 52 bin 657 megavatı yerli kaynaklarla gerçekleştiriliyor.

SİSTEM BU BAY KEMAL!

Milletimizden en çok dua aldığımız alanlardan biri de sosyal yardım politikalarımızdır. Yıllık sosyal yardım bütçesini 2 milyar liradan 43 milyar liraya yükselterek, ülkemizde aç ve açıkta kimsenin kalmamasını temine gayret ediyoruz. Kimsesiz çocuklardan yaşlılara, engellilerden dul kadınlara ve mağdur ailelere kadar her kesimi kuşatan bir sosyal yardım sistemi kurduk. Eğer hastaysa evine doktorlarımızı göndermek suretiyle evlerinde tedavilerine de, bakımlarına da yardımcı oluyoruz. Sistem bu Bay Kemal.

Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize, tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar sahip çıkarak, kendilerine şükran borcumuzu ifa etmeye çalışıyoruz. Böylece, ülkemizde günlük harcama düzeyi 4,3 doların altındaki nüfus oranını yüzde 30 düzeyinden yüzde 1,5’e indirdik, burası çok önemli. Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar her alanda gelirleri, buna bağlı olarak da refah seviyesini fiilen yukarıya çıkardık. Bugün Türkiye, düşük ve orta gelir düzeyini geride bırakarak, yüksek-orta gelir grubuna mensup bir ülke haline gelmiştir.