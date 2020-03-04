Başkan Erdoğan'dan flaş İdlib açıklaması: Türkiye'nin tarihi mücadelesini lekelemeye çalışan alçaktır, şerefsizdir, haindir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu. Uzun süredir çarşamba günleri düzenli olarak yaptığı grup toplantısında kalabalık bir parti grubuna hitap eden Erdoğan Bahar Kalkanı Harekatının son dakika bilgilerini, etkisiz hale getirilen rejim unsurlarını ve harekatın devam edeceği zaman dilimi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan'ın açıklamalarında açık kapı kararı ile yurdu terk ederek Avrupa topraklarına geçen göçmenler de yer aldı ve batının samimiyetsiz tutumunun Türkiye'nin sabrını taşırdığının altı çizildi.

Suriye'de ne işimiz var diyenler de Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi. Erdoğan önceki konuşmalarında olduğu gibi Suriye'de bu savunmayı yapmazsak sınırlarımızın içerisinde yapmak zorunda kalacağımızı, Suriye sınırının bu nedenle çok önemli olduğunu aktardı.

BİN YILLIK MÜCADELEMİZDE HİÇBİR ŞEHİDİMİZİN KANI BOŞA AKMAMIŞTIR

Sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Bin yıldır bu topraklarda hür bir şekilde yaşayabilmemiz, ezanımızı semalarda yankılatabilmemiz için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Terörle mücadelede 40 yıla yakın süredir verdiğimiz binlerce şehide malum yenileri eklendi. Son olarak İdlib'de rejimin saldırında şehit olan nice canlarımızı toprağa verdik. Makamları ali, şehadetleri mübarek olsun. Bin yıldır olduğu gibi bugün de hiçbir şehidimizin hiçbir gazimizin tek damla kanı boşa gitmiyor. Bu mücadeleyi hedeflediğimiz şekilde sonuçlandırdığımızda büyük Türkiye'nin inşası yolunda tarihi adımlar atmış olacağız.

BUNU KAVRAMAK KARİYERLE OLMUYOR

Tabi bu tablonun anlamını kavrayabilmek için önce vatan nedir millet nedir şehit kimdir gibi soruların cevaplarını bilmek gerekiyor. Bunları öğrenmenin yolu da öyle sıradan eğitimden, kariyerden falan geçmiyor. Bunlara ancak yüreğinizde ülke ve millet sevgisi varsa, kalbiniz şehadet özlemiyle yanıyorsa, zihniniz ak ve berraksa vücudunuzun her zerresinde hissederek ulaşabilirsiniz. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar diridir fakat siz farkında değilsiniz diyen ayetlerin manasını kavrayabilmek için önce sağlam bir imana sahip olmak gerekir.

"ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALACAK DİYEN KİŞİ MİLLETİN BOYNUNA ESARET ZİNCİRİNİ GEÇİRMENİN DERDİNDEDİR"

Bu tablo bize ülkemizin bağımsızlığı, onuru, güvenliği için mücadele ederken can veren herkes için özellikle cephede can verenler için şehit olduğunu hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın karşımıza koyuyor. Bu evlatlarımızın şehadeti konusunda kuşkusu olan önce dönüp kendi inancını, imanını sorgulasın. Şehitler tepesi boş kalmayacak sözünü anlamak için de önce bağrından çıktığınız toplumun kültürünü bilmeniz gerekir. Buradan çıkıp da şehitler tepesi boş kalacak diyen kişi bu ülkeyi düşmana teslim etme, boynuna esaret zincirini geçirme derdindedir demektir. Bunları bize söyleyenler Rusya'ya, ABD'de, AB'ye Suriye'de ne işiniz var diyemiyor.

ŞEHİDİMİZ BAKIN NE DİYOR

Bir şehidimiz "Sizden ricam sakın Suriye'de ne işimiz var diyenlerden olmayın. Gittim, gördüm. Tam da olmamız gereken yerdeyiz" derken karşımızdaki zihniyetin tasvirini tam da ortaya koyuyor.

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Ben tarihimizden, atalarımızdan, şehitlerimizden ilham alarak evet şehitler tepsi boş kalmayacak dedim, diyorum diyeceğim.

"BUNA CEVAP VERMEK AĞIRIMA GİDİYOR"

Değerli kardeşlerim tabi bunlar onurlu tavırlar. Fakat "hayatta hiçbir laftan tiksinmedim. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez'den tiksindiğim kadar" diyenlere bu onurlu laflar bir şey ifade etmiyor. Bay Kemal'in yeri ne vatandır ne millettir. Onun yeri Esad'ın yanıdır. Bize tavsiye ediyor ya. Buyur sen git. Monşerlerle birlikte güzel bir yolculuğu gerçekleştirirsin. CHP Genel Başkanının hezeyanlarına cevap vermek gerçekten ağırıma gidiyor. Bir yere kadar siyasetin cilvesi diyerek tahammül etmek mümkündü. Ama artık mesele doğrudan ülkemize ve milletimize kin kusmaya başladı. Meydanı yalanlara ve iftiralara bırakmamak için sizleri ve milletimi bu kişinin hezeyanlarının eziyetine maruz bırakmaktan dolayı da tekrar üzüntü duyuyorum.

"O GECE NEREDEYDİNİZ DİYE SORUYOR; SÖYLEYEYİM"

Bu zat dün de çıkmış kürsüye. O gece neredeydiniz diye soruyor. Madem merak ediyor söyleyeyim. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı o gece sabaha kadar görevinin başındaydı. Ertesi gün de hiç ara vermeden Cumhuriyet tarihinin en yoğun telefon diplomasisini yürüterek görevine devam ediyordu. O gece bu ülkenin TBMM başkanı, Milli Savunma Bakanı, diğer bakanları, MİT Başkanı ve diğer tüm sorumlular görevlerinin başındaydı. O CHP genel Merkezinde çay içerken bu ülkede sağlık, güvenlik görevlilerine varana kadar herkes görevinin başındaydı.

"PEŞİNDE OLDUĞU SENARYO YÜZÜNDEN O GECE KİMİN NE YAPTIĞINI GÖREMEMİŞ OLABİLİR"

Kalkmış benden telefon bekliyormuş. Ararsın sorarsın. Nasıl Temel Karamollaoğlu ile görüşmüşsek, diğer liderlerle görüşmüşsek sen de ararsın bilgi verilir. CHP'nin başındaki zat o sırada kim bilir hangi sinsilik, hangi senaryonun peşinde olduğu için kimin çalıştığını, kimin ne açıklama yaptığını takip edememiş olabilir. Ama milletimiz etti.

DÜN ÇANAKKALE BUGÜN SURİYE

Türkiye dün Çanakkale'de de emperyalistlere karşı mücadele ediyordu. Bugün de son olarak Suriye'de sınırlarımızda bu mücadeleyi veriyor.

Kılıçdaroğlu Esad'in Suriye'de, İsrail'in Filistin'de yaptığı insansızlaştırma projesine hizmet ediyor. Kılıçdaroğlu ülkemizin birlik ve bütünlüğüne saldırıyor. Bir insanın kendi ülkesine ve milletine böylesine derin bir kin beslemesi için ya geçmişte ağır bir travma yaşamadı ya da başka bir çıkar hesabının içine düşmüş olması gerekir.

BU TARİHİ MÜCADELEYE LEKE SÜRMEK İSTEYEN ALÇAKTIR, ŞEREFSİZDİR

Çok açık net söylüyorum Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini lekelemeye çalışan, alçaktır, şerefsizdir, haindir.

"YÜREĞİN YETİYORSA ÇIKARSIN ADAY OLURSUN..."

Sürekli bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı gibi açıklamalar yapıyor. Çok açık söylüyorum. Yüreğin yetiyorsa çıkarsın aday olursun. Cumhurbaşkanı olacağım dersin. Milletten yetkiyi alabilirsen de dediklerini yapabiliyorsan yaparsın.

Rejim bu defa başaramayacak. Türkiye kendi güvenliği, huzuru için sahaya çıkmıştır.