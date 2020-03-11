Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

"Milletin partisi olan AK Parti, milletimizin istikametinde yenilendi. Büyüyerek devam edeceğiz. AK Parti karşılaştığı her durumda geleceğin partisi de olduğunu kanıtlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi daha da oturuyor.

Biraz öncesinde Meclis grup toplantımızda Suriye'deki durumu da milletimizle paylaştım. Burada başka bir nokta üzerinde durmak istiyorum. AK Parti düşmanlığından her durumda karşı safta duran bir kesim var. Bu kesim sözleri ile düşmanları sevindirmekten geri durmuyor. Bunların başında da CHP zihniyeti geliyor. Ülkemizde yeni bir kamplaşma ve kutuplaşma peşinde koştuklarını biliyoruz. Kasıtlı bir şekilde kaşıyarak çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Meclis kürsüsünü de buna alet etmekten çekinmiyorlar. Sadece belirli televizyon kanallarını seyredip, bazı gazeteleri okuyanlar bunların gerçek olduğunu sanıyorlar.

Eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi karşılaştırabilenler farkı daha net görüyor. Bizim her fırsatta 2002 ile 2023 Türkiye'sini karşılaştırmamızın nedeni budur. Milletimize ve gençlerimize geleceklerine ilişkin ne vaat ettiğimiz önemlidir. Milletimizin siyaset mühendisliklerine de, içerde ve dışardaki senaryolarına da artık karnı toktur. Ülkeye ve millete hizmet etmek için yürünen yol uzundur, meşakatlidir. Yeni diye ortaya sürülen her oluşum AK Parti'ye olan ihtiyacı ortaya koyuyor. Başka bir şey söyleyemiyor. Bunların hiçbiri bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Bizim önümüzde 2023, 2053, 2071 vizyonlarımız var. Yeni kadrolar , yeni hedeflerle milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Lütfen kadroları oluştururken, o ilin, ilçenin kanaat önderlerini bulacaksınız. Aynı kadrolarla yürümeye mahkum da, mecbur da değiliz. Dinamik bir yapıyla yürümeye mecburuz. İlçelerde, illerde, Ömer'leri, Hatice'leri bulacağız. Mevcut kadroları tamamen tasfiye edelim diye bir şey de yok. Yol yürüyebilenler ile devam edeceğiz.

20 yılı aşkın yapı stoku depreme dayanıksız. Bunu biliyoruz. Kentsel dönüşüme önem veriyoruz. İstanbul başta olmak üzere binaların altyapılarında radikal değişikliklere gitmek zorundayız. Tedbirimiz kendimiz aldığımızda maddi bedel ödüyoruz. Deprem yıktığında yüreğimiz acıyor, çok büyük maddi faturalarla da karşı karşıya kalıyoruz. Bakanlıklarımız ve ilgili kurumlarımız kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarını tamamlamış durumdadır. Yatay mimari esasına göre tüm tarafların fedakarlıkta bulunması gerekiyor. 3 katlı binayı yıkıp, 4 katlı bina yapacaksak belediyenin, mal sahiplerinin, herkesin elini taşın altına koyması şarttır. 100 metre daire vereyim, 150 metre yeni daire alayım derseniz, bu işin içinden çıkılamaz. Kentsel dönüşümle kısa sürede sorunları çözebiliriz. Önümüzdeki dönemde bakanlıklarımız, belediyelerim,z ve vatandaşlarımız el ele vererek bunların üstesinden geleceğiz. İnanıyorum.

Önümüzde seçim dönemi hariç milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek için 2-3 senemiz var. Bir yandan sınırlarımızı koruyup, sınır ötesi harekatlarımızı yönetirken, illerimize ilçelerimize hizmet götürmeyi ihmal etmeyeceğiz. Milletimizin ekonomik sıkıntılarının çözümü için çalışmalarımızı kararlılıkla hayata geçireceğiz. Milletimize verdiğimiz sözleri gerekli kurumlarımız teker teker yerine getirecektir. Her alanda gereken adımları dikkatle atmalıyız. Milletimize şükranlarımızı en iyi bu şekilde ifade edebiliriz.

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