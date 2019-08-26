Başkan Erdoğan Ahlat'ta halka hitap ediyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Gönül coğrafyamızın topraklarına buradan selamlar gönderiyorum. Bizleri bu muhteşem atmosferde bir araya getirdikleri için Okçular Vakfı'mıza teşekkür ediyorum. Son derece yerinde bir kararla bu seneki çalışmalarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden başlattı. Böylece dost düşman herkese bu kardeşliğin seviyesi gösterilmiş oldu. Bugün de Ahlat'ta huzurlarınızda değerli yöneticilerini tebrik ediyorum.

Malazgirt zaferinin 948. sene-i devriyesinin kutlu, mübarek olmasını diliyorum.

HALUK DURSUN...

Haluk Dursun hoca Ahlat'ı görmeden tarihi anlayamazsınız derdi. O bir tarihçiydi. Hocaydı. Ve Allah da emanetini ondan bir Ahlat dönüşünde aldı. Bize Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeme vazifesini miras bıraktı. Allah'tan kendisine rahmet diliyoruz.