Başkan Erdoğan Afrika ziyareti öncesi açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Önceki gece Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem için tüm bölge halkına ve tüm milletime geçmiş olsun dileklerimi ifadet etmek istiyorum. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen deprem 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1607 vatandaşımız da yaralı durumda. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum."

"TÜRKİYE BU BÜYÜK FELAKETİN YARALARINI BİRLİKTE SARIYOR"

"Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumları ve imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında koşmuştur. İhtiyaç duyulan her türlü personel, araç, gereç ve teçhizat deprem bölgesine ulaşmıştır. Yaralıların tahliye ve tedavisi, evi yıkılan vatandaşlarımız için gerekli olan tüm tedbirler alınmıştır. Bizler de bölgeye intikal ederek bölgeyi inceledik. Yaralıları ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm çabalarımızla çalışıyoruz. Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlikte sarıyor. Hasar tespit çalışmalarını bakanlık sürdürüyor.

"TÜM KAMU GÖREVLİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Dünyadaki dost ve kardeş ülkelerden de pek çok dayanışma mesajları aldık. 36 saattir büyük fedakarlıkla insanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, TSK, Jandarma, tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum."

CEZAYİR SEYAHATİ

"Afrika turumuzun ilk durağı olan Cezayir'le 5 asra dayalı tarihe sahibiz. Cezayir geride bıraktığımız yıl zorlu bir süreci başarıyla atlattı. İş forumu düzenleyeceğiz. Bölgemizdeki güncel gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulunacağız."

"Pazartesi günü Gambiya'yı ziyaret edeceğiz. Ülkemizden cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk resmi ziyaret olması açısından ayrı bir önem arz ediyor."

'ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İLİŞKİLER TARİHİNİN ADETA ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR'

"Gambiya Afrika'da FETÖ okulunu ilk kapatan ülke olması hasebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Gambiya'nın ardından aynı günün akşamı Senegal'e geçeceğiz. Senegal ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmek amacındayız.

"Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler tarihinin adeta altın çağını yaşıyor. 27 Afrika ülkesini ziyaret ettik. İlk defa gideceğimiz Gambiya ile bu sayıyı 28'e yükselteceğiz."

"TİKA başta olmak üzere Maarif Vakfı, Türk Kızılay'ı gibi ülkemizin yüz akı gibi kurumlarla Afrika halkına destek vermeye devam ediyoruz. Karşılıklı saygı, eşitlik, kazan kazan temelinde Türkiye – Afrika ilişkileri her geçen gün güçleniyor."

Ayrıntılar geliyor...