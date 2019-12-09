09 Aralık 2019 Pazartesi 17:03:38 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 17:08:47
Başkan Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.
"Barış, Ortaklık, Refah" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katılan Erdoğan, daha sonra Gani ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.
AA
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