Başkan Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü

"Barış, Ortaklık, Refah" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katılan Erdoğan, daha sonra Gani ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.

AA