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08 Şubat 2020 Cumartesi 16:29:56 | Son Güncelleme: 08 Şubat 2020 Cumartesi 17:12:09

Başkan Erdoğan Burhan Felek Atletizm Pistinin Açılış Töreni'nde açılış töreninde müjdeyi verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Burhan Felek Atletizm Pistinin Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Buradan tüm gençlerimize ve sporcularımıza da şu müjdeyi vermek istiyorum" diyen Erdoğan, "Burhan Felek tesisleri haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecektir. Bu uygulamayı ülkemizdeki diğer spor tesislerinde de başlatıyoruz." müjdesini verdi. Erdoğan, "Bir başka daha önemli karar alarak, yüzme havuzlarımızı günün 24 saati açık hale getiriyoruz. 1 milyon kişiye yüzmeyi öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.

 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:

Burası İstanbulumuzun en köklü spor tesislerinden biridir.

Biz de futbol oynadığımız dönemlerde burada maçlara çıkıyorduk. 

Tesisimizin günün ihtiyaçlarına göre sporculara sunulmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

2002 yılında ülke çapında 12 olan atletizm pisti özellikle bugün itibariyle 56'ya çıkmış durumda.

Burhan Felek Atletizm Pisti uluslararası organizasyonlar için her türlü imkana kavuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta milli sporcularla selamlaştı.

Tesisimiz 60 metre uzunluğunda, 5 kulvarlı ısınma pistine, 2 bin 425 seyirci kapasiteli kapalı tribüne sahiptir.

Spor tesislerine bugüne kadar eski parayla 9.5 katrilyon lira yatırım yaptık.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

Buradan tüm gençlerimize ve sporcularımıza da şu müjdeyi vermek istiyorum. Haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecek. Gençler burada günün her saatinde spor yapabilecek, kitap okuyabilecek, zamanını geçirebilecektir. Bu uygulamayı ülkemizdeki diğer spor tesislerinde de başlatıyoruz.

Gündüz çalışan, okula giden vatandaşlarımız bu imkanları kullanabilecekler.

Tesis yatırımlarımızla ülkemizi spor turizminde de dünyanın göz bebeği haline getiriyoruz.

Artık yetenekli gençlerimiz okul mu, spor mu ikileminde kalmayacak. 

Şimdi yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Uygun olan her yere tam 10 bin pota yerleştiriyoruz. Böylece vatandaşlarımız dilediği zaman basketbol oynama imkanına kavuşacak.

Uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil etmiş sporcular, anlaşılan 28 vakıf üniversitesinde bursla eğitim görme hakkına kavuşuyor.

Basketbolun önemli isimlerinden Larkin artık ay yıldızlı forma giyecek. 3 gün önce imzayı attım, vatandaşlığa aldım. Kendisine başarılar diliyorum.

Bir başka daha önemli karar alarak, yüzme havuzlarımızı günün 24 saati açık hale getiriyoruz. 1 milyon kişiye yüzmeyi öğreteceğiz.

Mahalle tipi sahalar ile tüm imkanları çocuklarımızın ayaklarına götürüyoruz.

Bu yıl olimpiyatlarda sporcularımızın atacağı adımlarda büyük beklentimiz var. Ülkemizi temsil edecek sporcularımıza inanıyor, güveniyoruz. 

Gençlik kampları ile her yıl on binlerce gencimizi kamp tesislerinde ağırlıyoruz. Halen faaliyette olan 39 kamp tesisimizde geçtiğimiz yıl ağırladığımız gençlerin sayısı 124 bini geçti.

Elazığ'daki depremden sonra bölgeye giden gençlerimiz binlerce kişinin hayatına dokundu.

Önümüzdeki yıl en az bir milyon gencimizi gönüllülük faaliyetlerinde görmeyi hedefliyoruz.

Geçen yıl gençlerimizin birbirinden kıymetli projelerine 17.5 milyon maddi destek verdik. Onlara destek sağlamaya devam edeceğiz.

Üniversiteye giden gençlerimizin sayısı 1.6 milyondan 8 milyona yükselttik.

Sadece 2019'da sadece 2.5 milyar TL'lik kredi ya da burs ödemesi gerçekleştirdik.

Sadece kariyerine odaklı değil, sorumluluk sahibi, öz güveni yüksek ve arkadaşlarıyla omuz omuza vermeyi bilen bir nesle ihtiyacımız var.

Ayrıntılar geliyor...

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