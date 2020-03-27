Başkan Erdoğan açıkladı! Özel Sektörde Esnek Çalışma Modeli başladı (Esnek çalışma nedir, esnek çalışma saatleri nelerdir?)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada kamuda geçtiğimiz hafta kamuda esnek çalışma düzenine geçildiğini söyledi. Kamuda geçilmesinin ardından Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, özel sektörde esnek çalışma modeline geçildiğine yer verildi. Özel sektörde artık esnek çalışılacak. Özel sektörde işyerleri, çalıştırabileceği en az sayıda personeli çalıştıracak. Öte yandan bazı işyerleri , dönüümlü ve evden çalışma sistemine geçecek. Peki, esnek çalışma saati nedir? İşte, ayrıntılar.

ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?

Esnek çalışma modelleri, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanmış bir sistemdir. Esnek çalışma saatlerine sahip olan şirketlerin mesailerine başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır.

ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ NELERDİR?

Serbest çalışma saatlerini uygulayan şirketlerin bazıları “compressed week” dedikleri sistem ile devam ederken, bazıları da mesai saatlerinin başlama ve sonlanma saatlerini 1 saat ileri ya da geri alarak (istihdam edilen kişinin toplam mesai saatini tamamlama şartıyla) devam etmektedir.

Esnek çalışma zamanları, evden çalışma (home-office), daha kısa süren haftalar içerisinde daha uzun çalışılan günler (compressed workweeks: shorter weeks, longer days) gibi çalışma saatleridir.