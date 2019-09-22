22 Eylül 2019 Pazar 18:33:21 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 18:48:39
Başkan Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham'ı kabul etti.
Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
(AA)
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