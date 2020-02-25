Başkan Erdoğan ABD 'Tilki'si Fox'a ve muhabirine böyle ayar verdi: Siz önce yalan haber yapmayı bırakın

Başkan Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde kameralar karşısına geçerek, önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine değinen Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını aldı.



"BİRKAÇ ŞEHİT İFADESİNE TEPKİ GÖSTERİYORLAR"

FOX muhabiri, "Libya'da şehitlerimizin olduğunu duyurdunuz. Muhalefet, şehitlerin isimleri neden açıklanmıyor, neden tören yapılmadı diye soruyor. Ve sizin şehitleri verirken kullandığınız ifadelere tepki gösteriyorlar." dedi.

Bunun üzerine Başkan Erdoğan, "Neydi ifade o?" diye sordu.

FOX muhabiri, "Birkaç şehit ifadesine tepki gösteriyorlar." dedi.

"YALAN HABER ÜRETMEYİ BIRAKIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın Fox önce gazete olsun. FOX önce ciddi bir medya mensubu olsun. Bunu bir defa öğrenmemiz lazım. Yalan haber üretmeyi bırakın.







