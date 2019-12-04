04 Aralık 2019 Çarşamba 14:59:26 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 15:06:01
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi
Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi
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