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04 Aralık 2019 Çarşamba 14:59:26 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 15:06:01

Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi

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