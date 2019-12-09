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09 Aralık 2019 Pazartesi 09:44:39 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 10:25:00

Başkan Erdoğan’a sunulan son seçim anketi ne anlatıyor?

AK Parti MKYK'ya sunulan son ankette hem iktidarın hem de ana muhalefetin verilerinin değerlendirildiği öğrenildi. Muhalefet cephesinde CHP'nin bir türlü oylarını arttıramadığı, İP'in baraj altında CHP ve HDP desteğine muhtaç olduğu belirtiliyor. Devleti yöneten blokunsa halk nezdinde itibarının değişmediği öğrenildi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni bir seçim anketi aktardı.

MKYK toplantısında Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tarafından Konda’nın kasım ayı anketinin sunulduğunu belirten Selvi’nin yazısının satır başları şöyle:

“Konda’nın anket değerlendirmesinde iki tespiti yer alıyor.

1- AK Parti iktidar çoğunluğuna ancak MHP ile oluşturduğu ittifakla ulaşabiliyor.

2- CHP bir türlü iktidar değişimini sağlayacak oy artışı ivmesini yakalayamıyor.

Ankette bir de alarm işareti veren bir nokta var. Kararsızlarla oy vermeyeceğini beyan edenlerin oranı yüzde 33’e ulaşıyor.

Kararsızlar dağıtıldığında ise AK Parti yüzde 40, CHP yüzde 23.1, HDP 13.6, MHP 12.9, İYİ Parti 9.0, diğer 1.4 çıkıyor.

Bu durumda Cumhur İttifakı yüzde 52.9’a ulaşırken, Millet İttifakı diğer partilerle birlikte 47.1 oluyor.

GENAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş’la da konuştum.

“24 Haziran 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimine benzer bir tablo oluştu” dedi.

En son ekim ayında bir anket yapmışlar. Buna göre AK Parti yüzde 40, CHP yüzde 26, MHP yüzde 11.5, HDP yüzde 11, İYİ Parti yüzde 7.5 çıkıyor. Saadet Partisi’ni de içine aldığınızda ‘diğer’ yüzde 4 çıkıyor.

GENAR anketinde de iktidar bloku yüzde 51.5 çıkıyor.

Bu sonuçlar iyi ama yanıltıcı olmasın. Çünkü kararsızlar partisi yüzde 33’le ikinci çıkıyor.

Yeni partilerin kuruluş sürecinde kararsızların oranının bu denli yükselmesi neye işaret ediyor?

Kararsızların kararı, seçimlerin kaderini de belirleyecek gibi gözüküyor.”

 

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