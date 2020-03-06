06 Mart 2020 Cuma 22:19:05 | Son Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 22:20:19
Başkan Erdoğan, 9 Mart'ta Belçika'ya gidecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mart'ta Belçika'ya gidecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib diplomasisi kapsamında pazartesi günü Belçika'ya gidiyor.
Başkan Erdoğan'ın Brüksel temaslarında sığınmacıların durumu da ele alınacak.
Ayrıntılar geliyor
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- Başkan Erdoğan, 9 Mart'ta Belçika'ya gidecek
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