03 Temmuz 2019 18:08 | Çarşamba
Başkan Erdoğan'dan terör mesajı: Çünkü bunların hepsi aynı madalyonun farklı yüzleri
Başkan Erdoğan, Ankara’da 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni’nde konuştu. Erdoğan, "İster DEAŞ'lı ister PKK'lı ister kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü isterse Neo-Nazi terörü olsun, eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla düşmeyeceğiz. Çünkü bunların hepsi aynı madalyonun farklı yüzleri." dedi.
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