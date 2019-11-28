Alevilere yönelik provokasyona Başkan Erdoğan'dan tepki: Hesabı sorulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 6. Din Şurası Kapanış Programı'nda konuştu.



Erdoğan, "İslam bize göre değil, biz İslam'a göre hareket edeceğiz." dedi. Erdoğan'ın bir diğer dikkat çeken açıklaması ise "Dini, hayattan tecrit eden, belli kalıplara, şekillere, davranışlara hapseden dogmatik bir anlayışa itibar etmeyeceğiz." şeklinde oldu. Konuşmasında önemli bir noktaya da değinen Başkan Erdoğan, "Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında rağbet görmesinden endişe ediliyor." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"İSTİŞARE PEYGAMBER GELENEĞİDİR"

Şura kararları ülkemiz ve tüm alemi İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum, Şura'ya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bir konu hakkında işin ehline başvurarak danışmak Allah Resulünün benimsediği ve ümmettine öğrettiği bir şeydir. İstişare kültürünü terk ettiğimizde ümmet olarak hep geriye düştük.

Müslümanların kutsallarına saldıranlara karşı harekete gerçek ortak tavır almayı sağladık. Sadece konuşmakla karar almakla yetinmedik aldığımız kararların hayata geçirilmesi için de gayret sarf ettik.

Diyanet işler Başkanlığımız anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Oldukça verimli fikir alışverişleri gerçekleştirildi. Birikimleriyle şuraya katkı sağlayan tüm din adamlarımıza teşekkür ederim. Zira istişare peygamber geleneğidir.



Diyanet işler Başkanlığımız anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Oldukça verimli fikir alışverişleri gerçekleştirildi. Birikimleriyle şuraya katkı sağlayan tüm din adamlarımıza teşekkür ederim. Zira istişare peygamber geleneğidir.

İslam ümmeti ne yazık ki zamanla bir araya gelme zeminlerini de kaybetmişlerdir. Bugün bile Kudüs, Filistin, terörle mücadele gibi pek çok konuda bu eksikliği görüyoruz.

Son 2 asırdaki sıkıntıların gerisinde şuraya gerekli önemin verilmemesi vardır.

İslam dünyasının üzerine serpilmiş ölü toprağını kaldırmak için çok büyük mücadeleler verdik. Müslümanlar sıkıntılarına devayı batı başkentlerinde arıyor. Böyle bir anlayışın Müslümanlara verebileceği bir şey yoktur.

Yıllardır örselenmiş Müslüman öz güvenini yeniden diriltmek için gayret gösterdik.

Her 5 senede bir düzenlenen din şurası çağımızın sorunlarına İslami bakışlar aracılığıyla çözüm üreten bir platformdur. Dinimiz İslam hayatımızın tüm alanlarını kapsayan kurallar manzumesidir.

Bir Müslüman olarak günün 24 saati Müslümanca yaşamak için emrolunduk. Zaman ve şartlar değişse de İslam'ın nasları değişmeyecektir. Faiz yalan zulüm kibir iftira zan hırsızlık masumu öldürmek yasak olmaya devam edecektir. Hangi sebeple olursa olsun Kuran'ın emirlerini yok saymak bir Müslümana yakışmaz. Dolayısıyla dinde ekleme çıkarma olmaz. Bana uymuyor bahanesi ile kimse nasları inkar edemez.

"İSLAM BİZE GÖRE DEĞİL BİZ İSLAM'A GÖRE HAREKET EDECEĞİZ"

İnsan inandığı gibi yaşamazsa bir süre sonra yaşadığı gibi inanmaya başlar. Bunun için İslam bize göre değil biz İslam'a göre hareket edeceğiz. Nerede ve hangi zamanda yaşarsak yaşayalım Kuran'ın emirlerini hükümsüz kılmak olmaz, biz İslam'a göre hareket edeceğiz.

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