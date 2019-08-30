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30 Ağustos 2019 Cuma 10:11:40 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:25:21

Başkan Erdoğan 30 Ağustos dolayısıyla Anıtkabir'de - Canlı izle (Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu)

30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânı da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Zaferler ayı” dediği Ağustos’taki anma törenleri devam ediyor. Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü kutlamaları için geçtiğimiz hafta başı Ahlat ve Malazgirt’teki anma törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümünde Beştepe’de geniş katılımlı bir resepsiyon verecek.

İLK DURAK ANITKABİR

Resepsiyon öncesi sabah saat 10.00’da Anıtkabir’i ziyaret eden Erdoğan, ardından Zafer Bayramı dolayısıyla Beştepe’de yabancı misyon şefleri ve devlet erkanının tebriklerini kabul edecek. Erdoğan akşam 19.00’da ise Beştepe’de başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere siyaset, iş, spor ve sanat camiasından isimlerle resepsiyonda bir araya gelecek.

TAKSİM’DE DİJİTAL GÖSTERİ

İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı’nda kurulan “30 Ağustos-Zafere Giden Yol” Dijital Gösterim Merkezi’nde milletin yazdığı şanlı destan yeniden yaşatılacak. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, dünyanın adından övgüyle bahsettiği, şanlı tarihin en önemli dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığı anımsatıldı.

ANITKABİR 22.00'YE KADAR AÇIK

Devlet erkanı, Misak-ı Milli kulesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasını müteakip Anıtkabir'den ayrıldı. Erdoğan başkanlığındaki heyetin ayrılmasının ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açılacak ve bu gece saat 22.00'ye kadar ziyaretçi kabul edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne özel mesajını sesli olarak okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

Türkiye, 93 yıldır 30 Ağustos'ta kazanılan Büyük Zafer'i kutluyor. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, 97 yıl önce bugün Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı.

Zafer Bayramı olarak kutlanan bu tarih aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandığı gün olarak kutlanıyor.

VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören ve geçişler için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

Bugün sabah saat 07.00 itibariyle polis, kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi. Sürücüler ise daha önceden belirlenen alternatif güzergâhlara yönlendirildi. Kapatılan bazı noktalarda özel harekât polislerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü. Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor.

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