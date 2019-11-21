21 Kasım 2019 Perşembe 14:30:36 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 14:34:20
Başkan Erdoğan, 3. Tarım ve Orman Şurası'nda konuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye 3. Tarım-Orman Şurası'nda konuşuyor. Canlı yayın izlemek için tıklayın
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