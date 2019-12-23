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23 Aralık 2019 Pazartesi 07:49:39 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 08:37:33

Başkan Erdoğan '3 dönem' kuralından muaf tutmuştu: Böyle görüntülendi

Siirt Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, terör örgütü PKK tehdidi altında görev yapıyor. Babası şehit edilen, kendisinin de sürekli tehdit edildiğini söyleyen Cellek, "15 yıl boyuncu teröre cevabımızı hizmet ederek verdik. Cumhurbaşkanımız, beni 'üç dönem' kuralından muaf tuttu" dedi. Cellek, çalışanlarla birlikte bizzat kendisi de kum ve çakıl kamyonlarını kullanarak yol çalışmalarına dahil oldu.

Siirt'in 85 bin nüfuslu Şirvan ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Necat Cellek, terör örgütü PKK tehdidi altında görev yapıyor. Örgütün infaz listesinde olan Cellek, babasını da terör örgütünün saldırısında şehit verdi. Terör örgütünün başkanlıktan istifa etmesi için yapmadığı baskı ve tehdit kalmadığını ifade eden Başkan Cellek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 dönem kuralından muaf tutulduğunu belirterek, "Yerel seçimlerden önce ilçe başkanımızın oğlunu kaçırdılar, ‘Baban istifa etsin’ diye tehdit etmişler. Bana oy verenleri de tehdit ettiler. Bunlara rağmen halkımız terör örgütüne cevabı sandıkta verdi, bizi yeniden yönetime taşıdı. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması için 15 yıldır aralıksız çalışmalarımıza devam ettik. Teröre karşı en iyi cevabı vatandaşlarımıza hizmet ederek verdik" dedi.

YOL ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERDİ

2004’te göreve geldiğinde belediyenin sadece kullanılamayan bir kepçe, bir traktör, bir de eski itfaiye aracı bulunduğunu kaydeden Cellek, "Çöpler traktörle atılıyordu. 2004’ten itibaren belediye bünyesinde yenileme çalışmaları yaptık. Böylece belediye filosuna bir çöp toplama, bir yol süpürme aracı, iki kepçe, bir itfaiye aracı, bir kamyon, iki binek arazi arabası, bir de vidanjör ekledik. Düğün salonu, su deposu, tam kapasiteli kapalı futbol, basketbol ve voleybol sahaları ile millet bahçemiz de proje aşamasında" dedi. Yeni dönemle birlikte yol çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Başkan Cellek, "Kullanıma açılan yolların altyapı ve stabilize çalışmalarını tamamladık. Kısa süre içinde 7 bin metrekare kilit parke taşı döşedik. En büyük çalışmamızın başında ise ilçemize kazandırdığımız yeni belediye binamız var" şeklinde konuştu.

YOL ÇALIŞMALARINA KATILDI

Belediye Başkanı Necat Cellek, çalışanlarla birlikte bizzat kendisi de kum ve çakıl kamyonlarını kullanarak yol çalışmalarına dahil oldu.

AY-YILDIZLI KARŞILAMA

Yaptıkları çalışmalarla Şirvan’ın imajını değiştirdiklerini kaydeden Necat Cellek, "İlçe girişine 44 adet ay-yıldızlı ışıklı tabela yerleştirdik" dedi. Saat kulesi ve ana caddedeki demir parmaklıkları kırmızı-beyaza boyadıklarını kaydeden Cellek, Şirvan İlçe Jandarma şehitlerinin anısına park, mesire alanı ve çocuk oyun alanları yaptıklarını söyledi.

(Yeni Şafak)

 

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