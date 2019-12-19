Başkan Erdoğan: 1,7 milyarlık İslam aleminin kaderi BMGK'nın daimi 5 üyesinin keyfine bırakılamaz

Başkan Erdoğan, Malezya'da Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Hala Müslümanların büyük kısmı açlık ve cehaletle boğuşuyorsa hatayı kendimizde aramamız gerekir. Coğrafyamızdaki her hadiseden önce ülkemiz etkileniyor. Suriye'den kaçan 3 milyon 700 bin kardeşimize sahip çıkıyoruz. Müslümanlar kardeştir inancı ile işbirliğimizi sürdüreceğiz.

"Dünya sisteminin yeniden yapılandırılması şarttır"

İslam dünyası güçsüz, zayıf ve asla çaresiz değildir. Dünya sisteminin yeniden yapılandırılması şarttır. İslam İşbirliği Teşkilatı platformunun etkinliğini güncellemesi şarttır.

1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır.

Türkiye'yi susturmak, sesini kısmak için iftira, darbe, ekonomik terör dahil her türlü yolu denediler. Bunların hiçbirisine boyun eğmedik, eğmiyoruz, eğmeyeceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Onlar üzerimize geldikçe biz daha gür bir sesle dünya 5'ten büyüktür diyoruz.

"Bir olursak, kardeş olursak rahmet kapıları açılacaktır"

Dünyada satılan her üç silahtan biri Orta Doğu'ya gidiyor. Karamsar olmak bize yakışmaz, her kriz fırsatları beraberinde getirir. Bir olursak, kardeş olursak rahmet kapıları açılacaktır.

Kaynak: TRT Haber, AA