15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:20:38 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:51:54
Başkan Erdoğan, 15 Temmuz şehit aileleriyle Külliye'de
Başkan Erdoğan, Külliye'de 15 Temmuz Anıtı’na çelenk bıraktı.
Başkan Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Anıtı’na çelenk bıraktı.
Başkan Erdoğan, anıta 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle beraber yürüdü.
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- Başkan Erdoğan, 15 Temmuz şehit aileleriyle Külliye'de
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