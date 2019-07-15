Şanlı milletin zaferi: 15 Temmuz! A Haber 112 noktadan canlı yayında

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Bir milletin diriliş, şahlanış destanının 3. yılı. Bundan 3 yıl önce bugün üniforma giymiş FETÖ'nün üniforma giymiş eli kanlı teröristleri millete darbe yapmaya cesaret etti. Milletin parasıyla alınan tankları F-16'ları yine milleti vurmak için kullandı ama bu bu şanlı Türk milleti tarih sahnesinde söz konusu vatan olunca bağımsızlık olunca hiç bir savaştan kaçmadığı gibi o karanlık gecede de ihanet şebekesinin kan kusan kurşunlarına karşı durdu.



BAŞKAN ERDOĞAN ÇİÇEK BIRAKTI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na şehitler anısına çelenk bıraktı, dua etti.

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene şehit yakınları ve gaziler de katıldı. Tören nedeniyle anıt etrafında güvenlik önlemleri alındı. Tarihteki 16 Türk devletinin bayrakları anıt etrafına konulurken, Külliye'ye de dev Türk bayrakları asıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye bahçesine çıkışında şehit yakınları ve gaziler tarafından alkışlarla karşılandı. Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerle, mehter ile çalınan 15 Temmuz Marşı eşliğinde yürüyerek anıta geldi. Erdoğan, anıta şehitler anısına kırmızı-beyaz güllerden oluşan çelengi bıraktı, dua etti. Erdoğan, daha sonra Millet Camii'nde şehitler için gerçekleştirilen Hatm-i Şerif Merasimine katıldı.

ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA

Meclis Başkanı Mustafa Şentop yaptığı açılış konuşmasında "Milletimiz o geceki fedakarlıkları ve vatanperverlikleri unutmayacaktır. Milletimizi ve istiklalimizi hedef almıştır. İstiklal azmine dayanan bu Gazi Meclis'te toplanmamız büyük önem taşımaktadır. Darbeci anlayışın yaptıkları ve 15 Temmuz gecesi yaşananlar göz önüne alındığında darbecilere karşı alınacak tavrı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır" dedi.

Şentop sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye 15 Temmuz gecesi gerçek yüzünü gösteren FETÖ'ye karşı başarılı bir mücadele yürütmüştür. Bu örgütün hangi amaçlara hizmet ettiği açıktır. FETÖ'nün her ülke için bir tehdit olduğunu da unutmamak gerekir. 15 Temmuz gecesi iradesine sahip çıkan vatandaşlarımıza ateş açabileceğini gösteren bu terör örgütüne karşı oluşan mutabakatı devam ettirmemiz önem taşımaktadır. Bu terör örgütüne karşı hukuk içinde kalarak mücadele etmeli ve bu mücadeleyi yürütmeyi sürdürmeliyiz."