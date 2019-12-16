Başbuğ’dan dikkat çeken KKTC açıklaması: İHA kararı, Akıncı’ya cevap oldu

KKTC Geçitkale Havaalanı’nın İHA’larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası saat 05.00’te Geçitkale Havaalanına uçtu.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Coşkun Başbuğ, Türkiye’nin bölgede hava üssü açmasının askeri ve siyasi dengeleri değiştireceğini vurguladı. Başbuğ, “KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili söylemi oradaki çevreyi memnun etmişti. Bu karar Akıncı’nın söylemine ve malum çevreye de bir cevap oldu.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bölgeye gönderdiği İHA’larla iki mesaj verdiğine dikkat çeken Coşkun Başbuğ, “Türkiye siyasi olarak, bölgedeki haklılığını ve duruşunu tekrar gösterdi. Askeri olarak ise bölgede oldu-bittiye izin vermeyeceğini, bunun için gerekli tedbiri aldığını gösterdi.”

“TÜRKİYE’NİN İHA KARARI, AKINCI’YA CEVAP OLDU”

KKTC parlamentosunun İHA kararını oylamadan aldığını belirten Başbuğ, “KKTC parlamentosu bu kararı hiç oylamadan anında aldı. Bu karar iki ülkenin iş birliğini gösteren bir hareket oldu. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili söylemi oradaki çevreyi memnun etmişti. Bu karar Akıncı’nın söylemine ve malum çevreye de bir cevap oldu.” dedi.

“TÜRKİYE BÖLGEDEKİ ASKERİ ALANINI GENİŞLETTİ”

KKTC’nin bölgeye Türkiye’yi davet ettiğini söyleyen Başbuğ, “Günümüz savaşların aktörleri ve konseptleri değişti. İHA ve SİHA’lar günümüz koşullarında ulusal ordunun yerini alan savaş aracı durumunda. İHA ve SİHA’ların gücü birçok askeri ordunun yaptığı işin kat ve kat üstünde. Türkiye bölgedeki askerini varlığını güçlendirerek bölgedeki hareket alanını genişletti.” şeklinde konuştu.

“SİSMİK GEMİLERİMİZ DAHA GENİŞ ALANLARA GİDEBİLECEK”

İHA kararının ekonomi açısından da önemli olduğunu sözlerine ekleyen Coşkun Başbuğ, şöyle konuştu:

“İHA ve SİHA’lar sayesinde sismik araştırma ve sondaj gemilerimiz daha geniş alana gidebilecek ve emniyet içerisinde çalışabilecek. Yapılan hareketi önümüzdeki günlerde askeri ve siyasi açıdan önemli avantajlar getirecek.”