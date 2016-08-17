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17 Ağustos 2016 Çarşamba 23:23:22 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:09:37

Başbakan Yıldırım öldürülen darbecilerin sayısını açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, TRT canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Başbakan Binali Yıldırım, TRT canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

240 şehidimiz var, 36 darbeci ölü olarak ele geçirildi.

40 bin kişi gözaltına alındı, 20 bin 355 kişi tutuklu.

35 hastane, 1061 okul, 823 yurt, 1125 dernek kapatıldı. Kamuda 79 bin 900 kişi açığa alındı. 5 bin 14 kişi de kamu görevinden çıkarıldı.

Başbakan Yıldırım: Tutuklu sayısı 20 bin 355

"17 yıl önce Türkiye'de İstanbul'da 20 bin insanımızın hayatına mal olan büyük bir felaket yaşadı insanımız. O günden beri gelişme var ama daha zaman alacağını söyleyebilriz. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Geride kalanların acıları devam ediyor. Gideni getirmek mümkün değil ama en azından benzer felaketlerin yaşanmaması için alınacak tedbirler. Onların yaralarını biraz daha hafifletecektir."

"Malum 15 Temmuz darbe teşebbüsünde şehitlerimiz var. 240 şehidimiz var. Yaralıların sayısı 2 bin 195. Darbecilerden ölü ele geçirilen 36, yaralı darbeci sayısı 49. Gözaltına alınan polis, asker, yargı mensubu, mülki amir, sivil 40 bin 29 kişi. Gözaltı işlemi devam eden 5 bin 187, tutuklu sayısı 20 bin 355. bunların dökümü var. Ne kadarı asker, polis, hakim, savcı illere göre detayları mevcut."

"KAMUDA EL ÇEKTİRİLEN KİŞİ SAYISI 79 BİN 900"

"Aynı zamanda OHAL kapsamında da bir takım önlemler alındı. Terör örgütünün çökertilmesine yönelik. Bu bağlamda FETÖ'nün elinde bulunan sağlık ve eğitim kuruşularına el konuldu. El konulan özel sağlık hastaneleri 35, öğretim kurulu sayısı 1061, yurt sayısı 800, kurs etüt merkezi 223, vakıf asyısı 129, dernek sayısı bin 125, üniversite 15, sendika 19, basınla ilgili dergi, gazete, haber ajansı, 16, radyo sayısı 23, gazete sayısı 45, yayınevleri 29 ve 4262 kurum ve kuruluşa el kondu. Kamuda görevden el çektirilen kişi sayısı toplamda 79 bin 900 kişi."

"Darbe yapmaya kalkanlar darbe yedi. Böylece darbe bastırılmış oldu. Ondan sonraki süreç, uzun süreç. Burada 40 yılın birikimi bir yapıdan bahsediyoruz. Saydam olmayan, kafalı bir örgüt. Titiz bir çalışma yapma ihtiyacı var. Biraz zaman alacak. Bu darbeyi ortaya çıkartan sebepleri ortadan kaldırmak çalışması yapıyoruz. Gelecekte buna benzer bir kalkışmanın olmaması için OHAL ilan edildi. Bu çerçevede tedbirleri alıyoruz."

"OHAL'İ KENDİMİZE İLAN ETTİK"

"Biz hükümet olarak vatandaşlara OHAL ilan etmedik. OHAL'i kendimize ilan ettik. Vatandaşın hayatından bir şey değişmeyecek. Değişmesi gerekmiyor. Değişecek olan terör örgütü tarafından tam anlamıyla kuşatılmış tüm kılcal damarlara kadar sirayet etmiş bu bünyeden çıkartılması. Onu da biz yapacağız."

"Yeni bir darbe olmaması için temizlik harekatı var. Bu harekat devam edecek. Yoksa yarın yine bir silahlı darbe girişimi olacak diye ihtimalden söz etmiyoruz. Böyle bir ön görümüz yok. Terör örgütünün bağlantıları henüz tamamiyle ortaya çıkmış ve bunlar tehlike olmaktan çıkarılmış değil."

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