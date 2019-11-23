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23 Kasım 2019 Cumartesi 17:06:41 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 17:09:21

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Amacımız gençleri dinlemek ve onları anlamak

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği İstanbul Gençlik Çalıştayı'nda gençlerde değişim ve farklılaşan talepler, yapılan geniş kapsamlı araştırmalar sonucunda masaya yatırıldı.

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği İstanbul Gençlik Çalıştayı'nda gençlerde değişim ve farklılaşan talepler, yapılan geniş kapsamlı araştırmalar sonucunda masaya yatırıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Amacımız gençleri dinlemek ve onları anlamak. Onların talep ettikleri şeyleri onlardan dinlemek ve onlardan birebir aldığımız tespitleri bir rapor haline getirmek" dedi.

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği İstanbul Gençlik Çalıştayı, Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 2 gün sürecek çalıştayın ilk gününde araştırma sonuçları ve özet sunumlar yapılırken, ilk günün son bölümünde ise ideal gençlik profiline yönelik gençlerin yaklaşımları konuşuldu. Çalıştaya Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Halis Yunus Ersöz ve ilçe protokolü katıldı.

"BU VERİLERİ TÜM TÜRKİYE İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, çalıştayın bugün açılışını yaptıklarını ifade ederek, "Bakanlığımızın, İstanbul Üniversitesi'nin ve aynı zamanda araştırma firmalarının ve medya kuruluşlarının ortak olduğu bir proje. Başakşehir Belediyesi olarak bu organizasyona ev sahipliği yapmanın mutlu gururunu yaşadık. İnşallah yarın çalıştayımız tamamlandıktan sonra hem sahada yapılmış olan yaklaşık 2 bin kişilik yüz yüze görüşmelerden elde edilecek verilerin değerlendirilmesi ve sonrasında da çalıştayın sonuç raporunun açıklanmasıyla birlikte bu verileri biz tüm Türkiye ile paylaşacağız. Amacımız gençleri dinlemek ve onları anlamak. Onların talep ettikleri şeyleri onlardan dinlemek ve onlardan birebir aldığımız tespitleri bir rapor haline getirmek. Eğer biz buna sonuç olarak doğru bir şekilde aracı olabilmişsek ve de neticelendirebilmişsek bu bizim için en büyük mutluluk olacak" ifadelerini kullandı.

"SAHA ÇALIŞMALARINDA GENÇLERİ DİNLEDİK"

Çalıştayın içerisinde akademisyenler ve gençlerin olduğunu hatırlatan Başkan Kartoğlu, "Özellikle gençlerimiz diyorum çünkü gençlerin en büyük şikayeti onların dinlenmemesi. Bu çalıştayda özellikle gençleri dinleyeceğiz. Saha çalışmalarında gençleri dinledik. Akademisyenler bu yapılan çalıştaydaki görüşleri yorumlayacaklar. Neticesinde her türlü konuda gençlerden aldığımız fikirleri harmanlayarak sonuca ulaşmış olacağız" dedi.

Gençlerle alakalı önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Kartoğlu, 25 bin kişiyle yapılan ve devam etmekte olan bir Gençlik Olimpiyatı olduğunu ve de bununda Türkiye'deki en büyük gençlik faaliyetlerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

"GENÇLERE HİZMETİ AYAĞINA GETİRİYORUZ"

Gençlerin taleplerine göre hizmet etmek istediklerini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Halil Yunus Ersöz, "Gençler hangi alanda hizmet istiyorsa o alanda hizmet etmek istiyoruz. Bu yüzden liseler içinde gençlik merkezlerini genç ofis diye, üniversiteler içinde gençlik merkezlerini genç ofis diye açıyoruz ve gençlere hizmeti ayağına getiriyoruz. Bizim yaptığımız hizmetlerin hedef kitlesi okullarımızdaki gençlerimiz. Ama genel yaklaşım olabildiğince yerinde, olabildiğince yakın. Çünkü amaç hayat boyu öğrenme faaliyetlerimizi sağlamak. Belediyelerimizin de gençlik merkezleri var, çok güzel işler yapıyorlar.

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Çalıştayı'nda cumartesi günü komisyon raporu hazırlama, değerlendirme ve politika önerileri oturumu yapılacak. Ardından oturumun son programında komisyon raporlarının özet sunumu gerçekleştirilecek.

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