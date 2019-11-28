Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İKBY Başbakanı Mesrur Barzani ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu, açıklamasında bölücü terör örgütünün Kürtlerin en büyük düşmanı olduğunu söyledi.

Ayrıca Çavuşoğlu “Sayın Barzani ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiriyor. Bunun sembolik bir anlamı da vardır. Bundan sonra da Irak’ın birliği ve beraberliği çerçevesinde ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Bugünkü görüşmemizde bu konuların üzerinde durduk. Bağdat ile Erbil arasında sürdürülen görüşmelerin olumlu bir şekilde seyretmesinden memnunuz. Zor süreçten geçen Irak’ın istikrarı için de önemlidir.” dedi.

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IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise terör örgütü hakkında “PKK’nın Sincar ve Irak’ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız” dedi.

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