  • Bist 100
    93659.2
  • Dolar
    5,8880
  • Euro
    6,5558
  • Altın
    282,0800
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kalın-Lavrentyev Suriye konusunda mutabık kaldı Kalın-Lavrentyev Suriye konusunda mutabık kaldı
Çukurova'da pamukta verim ve üretim artıyor Çukurova'da pamukta verim ve üretim artıyor
Yargı Reformu meclisten geçti mi? 2. Yargı Paketi ne zaman meclise gelecek? Yargı Reformu meclisten geçti mi? 2. Yargı Paketi ne zaman meclise gelecek?
Yeni mesleklerle eğitimde dijital dönüşüm Yeni mesleklerle eğitimde dijital dönüşüm
DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı
TUTD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fıra: Sosyal medya bağımlılığı depresyon ve uyku hastalıkları riskini artırıyor TUTD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fıra: Sosyal medya bağımlılığı depresyon ve uyku hastalıkları riskini artırıyor
Yılbaşından bu yana 7 bin 263 organ ve doku nakli yapıldı Yılbaşından bu yana 7 bin 263 organ ve doku nakli yapıldı
Prof. Dr. Öztura: Vardiyalı çalışanlarda kanser riskinin artması önemli bir bulgu Prof. Dr. Öztura: Vardiyalı çalışanlarda kanser riskinin artması önemli bir bulgu
Taliban'la barış müzakerelerinde girilen açmaz ve Afganistan'ın geleceği Taliban'la barış müzakerelerinde girilen açmaz ve Afganistan'ın geleceği
PKK/YPG'li 600 terörist örgütten firar etti PKK/YPG'li 600 terörist örgütten firar etti
Diriliş Ertuğrul'un 'Abdurrahman Alp'i oyuncu Celal Al Akçakale'de Diriliş Ertuğrul'un 'Abdurrahman Alp'i oyuncu Celal Al Akçakale'de
İmkansız aşkın ütopik öyküsü 'Nina' Tatbikat Sahnesi'nde İmkansız aşkın ütopik öyküsü 'Nina' Tatbikat Sahnesi'nde
Doğu Perinçek Jack Dorsey'e meydan okudu: Twitter kuşsa, biz kartalız Doğu Perinçek Jack Dorsey'e meydan okudu: Twitter kuşsa, biz kartalız
Barış Planı Harekâtı'nda 9. gün... Teröristlerin bırakıp kaçtığı yerlerdeki silahlar ABD'yi bir kez daha ele verdi Barış Planı Harekâtı'nda 9. gün... Teröristlerin bırakıp kaçtığı yerlerdeki silahlar ABD'yi bir kez daha ele verdi
Trump gaf yaptı, İtalyan tercüman gündem oldu Trump gaf yaptı, İtalyan tercüman gündem oldu
Trump gaf yaptı, İtalyan tercüman gündem oldu Trump gaf yaptı, İtalyan tercüman gündem oldu
42 NATO testini geçen milli gururumuz Barış Pınarı Harekatı’nda TSK'nın gücüne güç katıyor 42 NATO testini geçen milli gururumuz Barış Pınarı Harekatı’nda TSK'nın gücüne güç katıyor
Van Müzesi'ni 26 bin kişi ziyaret etti Van Müzesi'ni 26 bin kişi ziyaret etti
Dansla bir nefeste dünya turu Dansla bir nefeste dünya turu
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ankara'ya geldi ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ankara'ya geldi
Deklanşörüyle zamanı durduran foto muhabiri: Ara Güler Deklanşörüyle zamanı durduran foto muhabiri: Ara Güler
Kremlin Sözcüsü Peskov: Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup hiç alışık olunmayan türde Kremlin Sözcüsü Peskov: Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup hiç alışık olunmayan türde
Boşnak senarist, yazar ve şair Sidran: Senaryolarımı 'o güzel günler için' çocuklarıma miras bırakacağım Boşnak senarist, yazar ve şair Sidran: Senaryolarımı 'o güzel günler için' çocuklarıma miras bırakacağım
Sancaktepe Belediyesi sezonu 'Reis Bey' ile açtı Sancaktepe Belediyesi sezonu 'Reis Bey' ile açtı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Ekim 2019 Perşembe 13:53:45 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 13:57:33

Barış Planı Harekâtı'nda 9. gün... Teröristlerin bırakıp kaçtığı yerlerdeki silahlar ABD'yi bir kez daha ele verdi

Kahraman Mehmetçiklerimiz ve Suriye Milli Ordusu, YPG'li teröristlerin terk ettiği yerlerde kasa kasa ABD silahı buldu. Ele geçirilenler arasında mayın tarama dedektörü de var.

Dokuzuncu gününe giren Barış Pınarı Harekâtı'nda, öldürülen terörist sayısı 673'e yükseldi. Tel Abyad'da eve dönüşler sürüyor, Rasulayn'da terör mevzileri ateş altında.

13.40: ABD Başkan Yardımcı Mike Pence Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pence'i saat 14.30'da Külliye'de kabul edecek.

13.25 : Demirören Haber Ajansı: Rasulayn’a yakın bölgede terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan bir köydeki siviller, teröristlerin sivil halkın evlerinden çıkmasına izin vermediğini ve onları 'canlı kalkan' olarak kullandıklarını söyledi. Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından paylaşılan görüntülerde "Sizi kim kurtardı?" sorusuna bir genç, "Suriye Milli Ordusu" cevabını veriyor. "YPG/PKK size nasıl davrandı?" sorusuna ise, Suriyeliler, "Çok kötü. Eşyalarımızı çalıyorlar, boş evlerde bırakıyorlar. Çıkmamıza da izin vermiyorlar. Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullanıyor. Köylüler "Canlı kalkan mı yapıyorlar" sorusuna ise "Evet" yanıtını veriyor.




13.15 : ABD Savunma Bakanı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu taşıyan uçak, Ankara'ya indi.

12.45 : Barış Pınarı Harekâtı'na destek veren Suriye Milli Ordusu, M4 yolunda teröristlerden kurtardığı Aliye silolarının içinden fotoğraflar paylaştı. Silonun içinde kasa kasa Amerikan silahı göze çarpıyor. Rasulayn'dan da benzer görüntüler geliyor. Ele geçirilenler arasında mayın tarama dedektörü de var.

12.30 : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili algı oluşturmaya çalışacağına dair bilgiler geliyor."

12.25 : Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından 'BarışPınarıHarekatı' etiketiyle bir video 'Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!' notu ile paylaşıldı. Görüntüde, harekâtın ardından terörden arındırılan Tel Abyad'da, Mehmetçiğin Suriyeli çocuklar ile yakından ilgilenmesi, yaptığı yardımlar ve Suriyeli bir çocuğun asker selamında bulunması yer aldı.

12.00 : Suriye Mili Ordusu (SMO) Barış Pınarı harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonlarda toplam 64 askerini şehit verdi.

11.00 : Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır.

Her tür ve derecedeki eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz başka bir okula velilerimizin talebi doğrultusunda nakil gitmek isterlerse, e-okul sistemimizde nakil nedenleri arasına ikametgah kontrolü yapılmaksızın eklenen, misafir öğrenci geçici nakil nedeni seçeneği üzerinden kayıtları yapabilmekteyiz."

10.30 : Reuters haber ajansı, Tel Abyad'da terör örgütü DEAŞ'ın bayrağının üstüne yazılmış terör örgütü YPG isminin fotoğrafını servis etti.

10.20 : Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altında. Obüs atışlarıyla terör hedefleri vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor. Kentteki çatışma ve patlama sesleri, Ceylanpınar'dan duyuluyor.

10.00 : Demirören Haber Ajansı: Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesinin ardından sınır komşusu Akçakale'de sessizlik hakim. Roket ve havan atışlarının son bulmasının ardından ilçe sakinleri eski günlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tel Abyad'ın batı ve güney hatlarında ise ilerleyiş sürüyor. Her iki hatta çok sayıda köy ele geçirildi. İlçe çevresinde çok sayıda tünel ve mühimmat bulundu.

Tel Abyad ilçe merkezi ve kırsalındaki köylerinden ayrılmak zorunda kalan sivillerin evlerine dönüşü de sürüyor.

08.00 : MSB: Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 673 oldu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ