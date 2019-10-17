Barış Planı Harekâtı'nda 9. gün... Teröristlerin bırakıp kaçtığı yerlerdeki silahlar ABD'yi bir kez daha ele verdi

Dokuzuncu gününe giren Barış Pınarı Harekâtı'nda, öldürülen terörist sayısı 673'e yükseldi. Tel Abyad'da eve dönüşler sürüyor, Rasulayn'da terör mevzileri ateş altında.

13.40: ABD Başkan Yardımcı Mike Pence Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pence'i saat 14.30'da Külliye'de kabul edecek.

13.25 : Demirören Haber Ajansı: Rasulayn’a yakın bölgede terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan bir köydeki siviller, teröristlerin sivil halkın evlerinden çıkmasına izin vermediğini ve onları 'canlı kalkan' olarak kullandıklarını söyledi. Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından paylaşılan görüntülerde "Sizi kim kurtardı?" sorusuna bir genç, "Suriye Milli Ordusu" cevabını veriyor. "YPG/PKK size nasıl davrandı?" sorusuna ise, Suriyeliler, "Çok kötü. Eşyalarımızı çalıyorlar, boş evlerde bırakıyorlar. Çıkmamıza da izin vermiyorlar. Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullanıyor. Köylüler "Canlı kalkan mı yapıyorlar" sorusuna ise "Evet" yanıtını veriyor.











13.15 : ABD Savunma Bakanı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu taşıyan uçak, Ankara'ya indi.

12.45 : Barış Pınarı Harekâtı'na destek veren Suriye Milli Ordusu, M4 yolunda teröristlerden kurtardığı Aliye silolarının içinden fotoğraflar paylaştı. Silonun içinde kasa kasa Amerikan silahı göze çarpıyor. Rasulayn'dan da benzer görüntüler geliyor. Ele geçirilenler arasında mayın tarama dedektörü de var.



12.30 : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili algı oluşturmaya çalışacağına dair bilgiler geliyor."

12.25 : Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından 'BarışPınarıHarekatı' etiketiyle bir video 'Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!' notu ile paylaşıldı. Görüntüde, harekâtın ardından terörden arındırılan Tel Abyad'da, Mehmetçiğin Suriyeli çocuklar ile yakından ilgilenmesi, yaptığı yardımlar ve Suriyeli bir çocuğun asker selamında bulunması yer aldı.

12.00 : Suriye Mili Ordusu (SMO) Barış Pınarı harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonlarda toplam 64 askerini şehit verdi.

11.00 : Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır.

Her tür ve derecedeki eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz başka bir okula velilerimizin talebi doğrultusunda nakil gitmek isterlerse, e-okul sistemimizde nakil nedenleri arasına ikametgah kontrolü yapılmaksızın eklenen, misafir öğrenci geçici nakil nedeni seçeneği üzerinden kayıtları yapabilmekteyiz."

10.30 : Reuters haber ajansı, Tel Abyad'da terör örgütü DEAŞ'ın bayrağının üstüne yazılmış terör örgütü YPG isminin fotoğrafını servis etti.

10.20 : Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altında. Obüs atışlarıyla terör hedefleri vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor. Kentteki çatışma ve patlama sesleri, Ceylanpınar'dan duyuluyor.



10.00 : Demirören Haber Ajansı: Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesinin ardından sınır komşusu Akçakale'de sessizlik hakim. Roket ve havan atışlarının son bulmasının ardından ilçe sakinleri eski günlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.



Tel Abyad'ın batı ve güney hatlarında ise ilerleyiş sürüyor. Her iki hatta çok sayıda köy ele geçirildi. İlçe çevresinde çok sayıda tünel ve mühimmat bulundu.



Tel Abyad ilçe merkezi ve kırsalındaki köylerinden ayrılmak zorunda kalan sivillerin evlerine dönüşü de sürüyor.



08.00 : MSB: Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 673 oldu.