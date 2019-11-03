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03 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 01:44:55

"Barış Pınarı sembolleşti"

Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadelesini bir kez daha herkese ispatladığını belirten Başkan Erdoğan, "Barış Pınarı Harekâtı dünyada sembolleşmiştir" ifadelerini kullandı. 

Afyonkarahisar'da termal bir otelde AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Ankara İl Teşkilatı, ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleriyle gençlik ve kadın kolları başkanları katıldı. 

KATILIMCILARI SELAMLADI 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ankara İl Başkanı Özcan, telefonla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı. Toplantıya katılanları selamlayan ve kampın hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, teşkilat mensupları önemli mesajlar verdi.  

2023’E FARKLI GİDECEĞİZ 

Çok anlamlı bir süreçte kampın gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, “Bir tarafta Barış Pınarı Harekâtı devam ederken inanıyorum ki, bu ülkemizin barışına ve inşallah kalkınmasındaki yeni hamlelere adımların atıldığı bir dönemde böyle bir kampın çok çok isabetli olduğunu düşünüyorum” dedi. “Önümüzde kongrelerimiz var” diyen Başkan Erdoğan, “Bir taraftan ilçe kongreleri, bir taraftan il kongrelerimiz ardından büyük kongreyi gerçekleştireceğiz. Büyük kongreye giderken bu yolda özellikle hep söyledim, Ömerleri bulacağız. Karar verme noktasında çok çok hassas davranacağız. Yeni dönemde özellikle kadın kollarımızla da, gençlik kollarımızla da çok güçlü çıkışlar yapmak suretiyle inşallah kongrelerin ardından 2023'e farklı bir şekilde geçmiş olacağız” ifadelerini kullandı. 

DURMAK YOK YOLA DEVAM 

Gelecek yıllara güçlü bir ülke olarak hazırlanacaklarını vurgulayan Erdoğan “Şu anda bu iktidar, Barış Pınarı Harekâtı’yla dünyada sembolleşmiştir. Dünyada, şu anda Barış Pınarı Harekâtı’nda kendini ispat etmiştir. Burada bütün terör örgütlerine karşı nasıl bir mücadele verdiğini ortaya koymuştur. Biz, her şeyden önce tüm gücünü halktan alan ve halkıyla beraber hareket eden partiyiz. Nitekim bu partiyi millet kurdu. Ben özellikle sizleri tebrik ediyorum. Durmak yok yola devam diyorum” dedi. Başkan Erdoğan'ın sözleri, salondakilerce alkışlandı. 

7 DÜVELE KARŞI MÜCADELE 

Erdoğan, bazı çatlak seslerin AK Partilileri asla yılgınlığa itmemesi gerektiğini söyledi. 

Hiçbir şeyin AK Partililere yılgınlığa itmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Bazı çatlak seslerin sizi asla yılgınlığa itmesin. Bunların hepsi gider ama işin aslı yerinde kalır. Bünyemiz çok sağlam, bünyemiz çok çok güçlü. Ama yedi düvel, bilesiniz ki AK Parti'ye karşı bir gayretin içerisinde ama onlar, buralardan asla yel bile koparamaz. İnşallah bu gövdenin kökleri çok çok sağlam” dedi. Türkiye'deki birçok il ve ilçede AK Parti danışma meclislerinin yapıldığını aktaran Erdoğan, “Bu, teşkilatın nasıl okunduğunu gösteriyor, nasıl bir sağlam zeminde olduğunu gösteriyor. Ve böylece de, inşallah güçlenerek bu kongrelerle çıkacak ve 2023'e çok daha farklı bir şekilde hazırlanacağız” diye konuştu. 

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