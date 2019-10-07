Barış Pınarı paniği

Suriye'de ABD'nin desteklediği terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Fırat'ın doğusunda olası askeri operasyonuna karşı harekete geçti. YPG/PKK, zorla silahaltına aldığı bir grup Arap kökenli savaşçıyı, işgal altında tuttuğu Fırat'ın doğusundaki sınıra yakın Tel Abyad ve Ras'ül Ayn bölgelerine yerleştirdi.

ABD JETLERİ UÇTU

YPG/PKK, Tel Abyad ve Ras'ül Ayn bölgelerine iki askeri araç konvoyuyla keskin nişancılar ve el yapımı patlayıcı ekiplerinden (EYP) oluşan destek gücü sevk etti. Araçlar bölgeye askeri mühimmat da götürdü. Birinci konvoy Rakka ilinin kuzeyindeki ABD'nin en büyük askeri üslerinden Çelebiyye'den, ikinci konvoy da Haseke ve Kamişli bölgelerinden hareket etti. Aynı zamanda Türkiye-Suriye sınır hattı boyunca ABD'ye ait savaş uçakları da uçuş gerçekleştirdi.

‘BELKİ BUGÜN’ MESAJI

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna olası harekata ilişkin, “Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır” ifadelerini kullanmıştı.