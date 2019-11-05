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05 Kasım 2019 Salı 22:52:04 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 23:39:40

Yüksek İstişare Kurulunda 'FETÖ ile mücadelede kararlılık' vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tamamlandı. Toplantıda FETÖ'ye karşı yürütülen kararlı mücadeleden asla taviz verilmeyeceği üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel ve uluslararası yansımaları ve FETÖ ile mücadele ele alındı.

Kurulda, FETÖ ile mücadeleyi zafiyete uğratma potansiyeli taşıyan tutum ve davranışlara asla izin verilmeyeceği güçlü biçimde vurgulandı.

Toplantıda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'ye karşı yürütülen kararlı mücadeleden asla taviz verilmeyeceği üzerinde hassasiyetle duruldu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin, "15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'ye karşı yürütülen kararlı mücadeleden asla taviz verilmeyeceğinin üzerinde hassasiyetle durulmuş, şehit ve gazilerimiz minnetle anılmış, bu alçak terör örgütüyle mücadeleyi zafiyete uğratma potansiyeli taşıyan tutum ve davranışlara asla izin verilmeyeceği güçlü bir biçimde vurgulanmıştır." ifadelerini kullandı.

Altun, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Toplantıda, Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel ve uluslararası yansımalarının yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konularının ele alındığını vurgulayan Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Yüksek İstişare Kurulu üyelerini bilgilendirmiş, harekatın hazırlık aşamasından bugüne kadarki seyrini bütün boyutlarıyla resmetmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye'nin Suriye'de haklı bir mücadele yürüttüğünü" belirttiğini aktaran Altun, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, son üç yılda Suriye'de gerçekleştirilen üç önemli harekatın da esas amacının başta PKK-YPG ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadele olduğunu vurgulamıştır. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, mülteci meselesinin yükünü çeken, terör örgütlerine katılmak üzere bölgeye akın edenlerin önünde adeta duvar ören Türkiye'nin hak etmediği ithamlarla karşı karşıya kaldığını belirtmiş, ülkemizin uluslararası alanda maruz kaldığı ağır baskıların Barış Pınarı Harekatıyla daha da arttığına işaret etmiştir.

Bu bağlamda Türkiye'nin haklı mücadelesini uluslararası kamuoyuna anlatmak ve daha önce eşi benzeri görülmemiş derecede şiddetli bir biçimde ülkemiz aleyhinde sürdürülen kara propaganda faaliyetleri ile mücadele etmek amacıyla stratejik iletişim kanalları, yumuşak güç unsurları ve parlamenter diplomasi araçlarının nasıl daha iyi kullanılabileceği hususu bütün boyutlarıyla müzakere edilmiştir.

Kurulda ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'ye karşı yürütülen kararlı mücadeleden asla taviz verilmeyeceğinin üzerinde hassasiyetle durulmuş, şehit ve gazilerimiz minnetle anılmış, bu alçak terör örgütüyle mücadeleyi zafiyete uğratma potansiyeli taşıyan tutum ve davranışlara asla izin verilmeyeceği güçlü bir biçimde vurgulanmıştır."

Toplantıya katılan isimler arasında Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç da yer aldı.

Bu toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katılan gündeme dair açıklamalar yapmış, grup çıkışında ise basın mensuplarına çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu.

AA

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