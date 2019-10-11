Barış Pınarı Harekatından üzücü haber: Doğum gününde şehit oldu

Barış Pınarı Harekâtı tüm hızıyla devam ederken, daha önce Fırat Kalkanı Harekâtı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye getirildi. Tedavi altına alınan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen ve Uzman Onbaşı Yunus Mermer tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

DOĞUM GÜNÜNDE ŞEHİT OLDU

Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in (30) şehadet haberi Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba evine ateş düştü. Evde yalnız olan anne Nezahat Bilgin'e oğlunun şehit haberini Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman verdi. Baba Mustafa Bilgi'nin İstanbul'da bekçi olarak çalıştığı, şehadet haberi üzerine Bozüyük ilçesine hareket ettiği öğrenildi. 4 Eylül Mahallesi Yunusnadi Caddesi İkbak Apartmanında oturan ailenin hem evinin balkonuna hem de ilçedeki tüm evlere Türk bayrağı asıldı.

Öte yandan şehidin hayatını kaybettiği gün doğum günü olduğu öğrenildi.

KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Mermer’in acı haberi ise Konya’nın merkez Meram ilçesinde yaşayan baba Recep ve anne Necla Mermer'e yetkililer tarafından verildi. Şehit Yunus Mermer’in 2018 yılında göreve başladığı ve nişanlı olduğu öğrenildi.

ŞEHİDİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Öte yandan, şehit Yunus Mermer'in sosyal medya üzerinden paylaştığı "ölümün yaklaştığını bile bile zamanın geçmesini isteyenler ya askerdir ya da mahkum" paylaşımı ise yürek burktu. Şehidin cenazesinin Konya’da son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

(İHA)