Barış Pınarı Harekatında son dakika: Tel Abyad'da çatışmalar başladı
Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad'a girildi. Bölgede bulunan teröristler vurulmaya başlandı. Ayrıca tel Abyad'ın Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad resmen hedef alınmaya başlandı. Bölgede çatışmaların başladığı belirtildi.
SULUK BELDESİ TEMİZLENDİ
Öte yandan, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk beldesi sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı. Yerel kaynaklar, Suluk'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Yerel kaynaklarca yapılan açıklamada sivillerin kurtarılması için beldenin terörden arındırılmasının önemli olduğu ifade edildi. Daha önce beldede yaşayan sivillerin teröristlerce evlerinden çıkarıldığı öğrenildi.
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