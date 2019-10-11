11 Ekim 2019 Cuma 09:50:29 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 09:51:02
'Barış Pınarı Harekatı'nda ilk!
Barış Pınarı Harekâtı’nda savunma sanayisinin yeni kabiliyetleri cephede ilk kez denendi. Koral, TASMUS, Korkut, ATOM ve uydu haberleşme sistemleri teröristlere göz açtırmıyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Barış Pınarı Harekâtı’nda savunma sanayisinin yeni kabiliyetleri cephede ilk kez denendi
- Son Dakika... İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
- Terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının yalanları
- Sosyal medyayı sallayan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
- Türk savaş gemileri geri adım attırdı! Yavuz'un karşısına çıkmayacak...