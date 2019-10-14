Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 560 olduğu bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı 6. gününde de devam ederken Milli Savunma Bakanlığı (MSB), etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının toplam 560 olduğunu bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, harekat kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 560 olduğu bildirildi.
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- Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu
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