Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı 6. gününde de devam ederken Milli Savunma Bakanlığı (MSB), etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının toplam 560 olduğunu bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, harekat kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 560 olduğu bildirildi.