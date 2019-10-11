11 Ekim 2019 Cuma 15:32:33 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 15:36:29
İçişleri Bakanı Soylu: Herkes sivilleri kimin vurduğunu dün gördü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Dünya kamuoyuna sesleniyorum diyen Soylu, "Herkes sivilleri kimin vurduğunu dün gördü" dedi.
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