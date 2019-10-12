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12 Ekim 2019 Cumartesi 09:05:59 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 09:23:29

Barış Pınarı Harekatı'na destek artıyor

Çarşamba günü saat 16:00'da Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği emirle Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemeye yönelik Barış Pınarı Harekatı'na başladı. ABD ve Fransa’ya rağmen Türkiye’nin terör yuvalarını kurutmak için başlattığı operasyona birçok ülke destek veriyor. Türkiye’ye destek veren ülkelere son olarak Azerbaycan ve Pakistan katıldı.

Türkiye'nin kararlı duruşu ile Suriye'deki terör yuvalarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na dünyadan gelen destekler her geçen gün artıyor. Batı basınının saldırılarına ve Avrupalı liderlerin terör örgütü YPG'ye kol kanat germesine rağmen birçok ülke Türkiye'nin mücadelesinin haklı olduğunu dile getiriyor.

* Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Barış Pınarı Harekatı'nın barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz" açıklaması yapıldı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına, mültecilerin evlerine dönmelerine, insani sorunların çözümüne, barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağı belirtildi.

* Kuzey Makedonya'daki Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH), "Gözümüzün nuru, anavatanımız Türkiye, bu tehlikelere son vermek üzere TBMM'deki bütün (HDP hariç) partilerin desteğini sağlayarak bölgeye barış ve huzur getirmek için haklı olarak Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır" denildi.

* Pakistan Başbakanı İmran Han, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Pakistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terörün 70 binden fazla can aldığı, 3 milyondan fazla mültecinin bulunduğu bir ülke olarak Pakistan, 40 bin vatandaşını teröre kurban etmiş Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehdit ve zorlukların farkındadır. Pakistan her zaman olduğu gibi Türkiye'nin arkasındadır ve Türkiye'yi tamamen desteklemektedir. Türkiye'nin güvenliği, bölgesel istikrar ve Suriye'de barışçıl çözüm için attığı adımları destekliyor, başarılı olmaları için dua ediyoruz" denildi.

* Sırbistan'daki Sancak Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı ve Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en önemli siyasi figürlerinden biri olan Sulejman Ugljanin, destek mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Suriye sınırındaki güvenliği sağlamak amacıyla gösterdiği tüm çabaları desteklediğini belirtti.

* Rusya Dışişleri Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Teröristlerle mücadele ve Türkiye'nin güvenliğini sağlama ihtiyacından şüphemiz yok" değerlendirmesinde bulunuldu. Arap Derneği ve Suriye Devrim Koordinasyonu mensubu bir grup da Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Daha önce de Macaristan, İspanya, Katar gibi ülkelerden destek mesajları gelmişti.

PKK TERÖRÜ AVRUPA'DA HORTLADI

Almanya'da, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı bir aracın kundaklandığı bildirildi. Almanya'nın Bad Salzuflen kentinde terör örgütü PKK/PYD yandaşları, bir cami ve Türk lokaline eş zamanlı saldırarak maddi zarar verdi. İtalya'da da Türk Konsolosluğu binasına saldırı düzenlendi. Belçika'nın Liege kentinde de PKK yandaşları iki Türk gencini bıçakla yaraladı.

LÜBNANLI GENÇLERDEN TÜRKİYE'YE DESTEK

Lübnanlı gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi. Trablusşam kentinin Beddavi bölgesinde caddelere ve evlerin çatısına Türk bayrakları asan gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen sloganlar attı.

ESAD REJİMİ, YPG İLE İŞBİRLİĞİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Beşar Esad rejiminin dışişleri bakan yardımcısı Faysal Mikdad, terör örgütü YPG/PKK ile görüşmeyeceklerini söyledi. YPG/PKK'nın, ABD desteğini almak için ulusal çıkarlardan vazgeçtiğini belirten Mikdad, "(YPG/PKK) Kendisini Suriye'ye düşman ABD ve Siyonist güçlerin kucağına attı. Bu gruplar, Türkiye'nin saldırılarından sorumludur" ifadesini kullandı.

BULGARİSTAN'IN SINIR ENDİŞESİ

Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için sınırı açması durumunda ülkesinin sınırlarından giriş yapanları durduramayacaklarını söyledi. Başbakan Borisov şunları söyledi: "50 bin ile 100 bin arasında sınırımıza gelirlerse, ne ben ne de Savunma Bakanı ateş etme emri vermeyeceğiz. Sınırdaki (Bulgaristan-Türkiye) dikenli telleri yıkıp geçecekler."

(Sabah)

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