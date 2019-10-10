Barış Pınarı Harekatı İngiliz basınında

Barış Pınarı Harekatı'nda hava operasyonlarının ardından kara operasyonları başladı. Dünyanın birçok ülkesi harekatımıza karşı. Bu ülkelerden biri de İngiltere.

Suriye'de kendi menfaatlerinin dışında gelişmeler yaşanmasını kaldıramayan İngilizler, medyasıyla Barış Pınarı Harekatı'nı karalama çalışmasına başladı.

Guardian yazarı Simon Tisdall, harekatı "Erdoğan'ın en büyük kumarı" olarak tanımladı.

TÜRKİYE'YE EKONOMİK TEHDİT



Ortada bilinmezliklerin olduğunu yazan Tisdall, harekat nedeniyle Türkiye ekonomisinin ağır sonuçlar ödeyebileceğini söyledi.

İngiliz yazar, "Operasyonun insani sonuçları ağır olursa, Erdoğan biliyor ki uluslararası suçlamalara ve muhtemel ABD ve Avrupa Birliği yaptırımlarına maruz kalacak." ifadelerini de yazısına ekledi.

Times gazetesinin Orta Doğu muhabiri Richard Spencer da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bir analiz kaleme aldı.

"1974'TEN SONRA EN BÜYÜK VE RİSKLİ OPERASYON"



Analizde, "Bu ölçekte bir operasyon, Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs işgalinden (Kıbrıs Barış Harekatı) bu yana yaptığı en büyük ve riskli operasyon olabilir. Kıbrıs işgali (Kıbrıs Barış Harekatı) on yıllardır çözülemeyen bir çatışma doğurdu ve Türkiye'nin dış dünya ile ilişkilerini çürüttü." ifadeleri yer aldı.

Financial Times ise, harekata ilişkin "Operasyonun geçen yılki kur krizinden sonra hâlâ toparlanmaya çalışan ekonomi üzerinde etkili olması halinde, bu kısa vadeli siyasi kazanımlar gölgede kalabilir." ifadelerini okuyucularına duyurdu.