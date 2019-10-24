Barış Pınarı Harekatı için selam yollayanlara teşekkür videosu

Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak için tüm Türkiye, asker selamı verip, Mehmetçik'e fotoğraflarını yolladı.

Bu kampanyaya milli sporcular, öğrenciler, hatta ana haber sunucuları da katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'e selam yollayanların fotoğraflarının yer aldığı bir videoyla teşekkür mesajı yayınladı.

VİDEODA BAŞKAN ERDOĞAN VE KUVVET KOMUTANLARI DA VAR

Videonun sonunda ise sırasıyla kuvvet komutanları, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.