Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lılarla çatışmalar sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, özellikle Rasulayn'ın doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin saldırı ve tacizlerine karşı etkili bir mücadele yürütüyor.

ABD ve Rusya'nın Türkiye ile vardıkları mutabakat çerçevesinde Suriye'nin kuzeyinden çıkması gereken ancak yerlerini terk etmeyen YPG/PKK'lı teröristler, cephe hatlarına saldırıyor.

Rasulayn'ın doğusundaki saldırıları durdurmaya ve teröristleri yuvalandıkları noktalarda etkisiz hale getirmeye çalışan SMO askerleri, teröristlerle şiddetli çatışmalara giriyor.

SMO'nun YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Abyad ve kırsalındaki arama tarama çalışmaları da devam ediyor.

Son 24 saatteki çatışmalarda 4 SMO askeri şehit oldu.

9 Ekim'de başlatılan harekatta 202 SMO askeri şehit düştü, 650'den fazlası yaralandı.