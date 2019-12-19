19 Aralık 2019 Perşembe 16:40:47 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 16:54:54
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör saldırısı: 3’ü çocuk 5 masum sivil katledildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Bölgesi’ndeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor. Bebek katili teröristler Resülayn’ın güney batısındaki Tel Halaf meskun mahallinde patlattıkları bombalı araç ile 3’ü çocuk olmak üzere 5 masum sivili daha katletti" açıklamasında bulundu
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan son dakika açıklamasında "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor. Bebek katili teröristler Rasulayn'ın güney batısındaki Tel Halaf meskun mahallinde patlattıkları bombalı araç ile 3'ü çocuk olmak üzere 5 masum sivili daha katletti." ifadelerine yer verildi.
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