  • Bist 100
    110795
  • Dolar
    5,9407
  • Euro
    6,6072
  • Altın
    281,9800
İstanbul
8 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sosyal medyadaki fotoğraflarla 'estetik' tuzağına dikkat Sosyal medyadaki fotoğraflarla 'estetik' tuzağına dikkat
Konya'daki alzaymır merkezi dünyaya örnek gösterildi Konya'daki alzaymır merkezi dünyaya örnek gösterildi
Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık
Vatandaş İBB önünde toplandı: Ekrem İmamoğlu sözünü tut! Vatandaş İBB önünde toplandı: Ekrem İmamoğlu sözünü tut!
Çikolata ve kahve tutkunları festivalde buluştu Çikolata ve kahve tutkunları festivalde buluştu
Libya, Türkiye'den askeri destek talep edecek iddiası Libya, Türkiye'den askeri destek talep edecek iddiası
Yeşilçam'ın 'Tonton' Amcası: Hulusi Kentmen Yeşilçam'ın 'Tonton' Amcası: Hulusi Kentmen
'Troya aşığı' Alman profesörün kitapları genç arkeologlara ışık tutuyor 'Troya aşığı' Alman profesörün kitapları genç arkeologlara ışık tutuyor
Tiyatroya 65 yılını veren Bozkurt Kuruç sahneyi bırakamıyor Tiyatroya 65 yılını veren Bozkurt Kuruç sahneyi bırakamıyor
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit
Antalya'da kalp krizi geçiren sürücüyü trafik polisi kurtardı Antalya'da kalp krizi geçiren sürücüyü trafik polisi kurtardı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör saldırısı: 3’ü çocuk 5 masum sivil katledildi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör saldırısı: 3’ü çocuk 5 masum sivil katledildi
İşitme engelli taraftardan 'çirkin ve kötü tezahürat' cezasına tepki İşitme engelli taraftardan 'çirkin ve kötü tezahürat' cezasına tepki
21. yüzyılın yeni savaş kabiliyeti: Askeri nanoteknoloji 21. yüzyılın yeni savaş kabiliyeti: Askeri nanoteknoloji
Umut Bulut, Yeni Malatyaspor'a transfer oldu Umut Bulut, Yeni Malatyaspor'a transfer oldu
Antalya'da kalp krizi geçiren sürücüyü trafik polisi kurtardı Antalya'da kalp krizi geçiren sürücüyü trafik polisi kurtardı
Cristiano Ronaldo kafa golünü 2,5 metre yükseklikten attı Cristiano Ronaldo kafa golünü 2,5 metre yükseklikten attı
Mansur Yavaş ve ekibinden Sinan Aygün'e tehdit! Suç duyurusunda bulundu Mansur Yavaş ve ekibinden Sinan Aygün'e tehdit! Suç duyurusunda bulundu
Analiz: Türkiye'nin Libya'yı kurtarma operasyonu Analiz: Türkiye'nin Libya'yı kurtarma operasyonu
İzmir'de ayakkabısını bağlamak için duran gencin ayağının üzerinden otomobil geçti İzmir'de ayakkabısını bağlamak için duran gencin ayağının üzerinden otomobil geçti
Sakızdaki 5 bin 700 yıllık genetik şifre ortaya çıktı! Sakızdaki 5 bin 700 yıllık genetik şifre ortaya çıktı!
İzmir'de ayakkabısını bağlamak için duran gencin ayağının üzerinden otomobil geçti İzmir'de ayakkabısını bağlamak için duran gencin ayağının üzerinden otomobil geçti
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda pankart açmak isteyen kadın yerde sürüklendi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda pankart açmak isteyen kadın yerde sürüklendi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Aralık 2019 Perşembe 16:40:47 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 16:54:54

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör saldırısı: 3’ü çocuk 5 masum sivil katledildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Bölgesi’ndeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor. Bebek katili teröristler Resülayn’ın güney batısındaki Tel Halaf meskun mahallinde patlattıkları bombalı araç ile 3’ü çocuk olmak üzere 5 masum sivili daha katletti" açıklamasında bulundu

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan son dakika açıklamasında "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor. Bebek katili teröristler Rasulayn'ın güney batısındaki Tel Halaf meskun mahallinde patlattıkları bombalı araç ile 3'ü çocuk olmak üzere 5 masum sivili daha katletti." ifadelerine yer verildi.

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ