Barış Pınarı Harekatı bölgesi Tel Abyad'daki patlamada yaralanan asker şehit oldu
Barış Pınarı Harekatı bölgesi Tel Abyad'daki patlamada yaralanan Uzman Onbaşı Rahmi Kaya, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Fırat’ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik 9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad bölgesinde görevli uzman onbaşı Rahmi Kaya, pazar günü meydana gelen patlamada yaralandı. Tedavisi için Şanlıurfa'ya getirilen Uzman Onbaşı Kaya, doktorların tüm çabasına karşın bu sabah kurtarılamayarak şehit oldu.
DHA'da yer alan habere göre, Şehit Rahmi Kaya'nın cenazesi, öğleden sonra Şanlıurfa’da düzenlenecek törenin ardından memleketi Erzurum'a uğurlanacak.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bakan Akar'dan yılbaşı mesajı: Kardeşlerimizin hakkını koruyacağız
- Muharrem İnce'den CHP'deki çete hakkında açıklama
- CHP'li İnce’den Kılıçdaroğlu’na yakın takip! 'Hele bir Kurultay gelsin’
- Başkan Erdoğan: Devrim otomobilinin önünü kestiler ama devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Tezkere konusunda karar CHP'nindir