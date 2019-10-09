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09 Ekim 2019 Çarşamba 17:41:20 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 17:51:17

Barış Pınarı Harekatı başladı! Uzmanlardan harekata ilişkin ilk yorum: Kıbrıs'tan sonraki en büyük harekat

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ilk bilgileri değerlendiren akademisyenler önemli değerlendirmelerde bulundu. Dr. Murat Aslan, "Amaç öncelikle teröristlerin bölgedeki ulaşım hatları ve M4 karayoludur" dedi.

Uzmanların harekatla ilgili ilk yorumları şöyle;

DR. MURAT ASLAN (AKADEMİSYEN): İLK HEDEF ULAŞIM HATLARI

Hava Kuvvetlerimiz ile bir yumuşatma operasyonu yapılıyor. Şu an itibariyle Akçakale'den başlatılması beklenen operasyon Resulayn'dan başlatılarak terör örgütünün bağlantısının koparılması hedefleniyor. Amaç öncelikle teröristlerin bölgedeki ulaşım hatları ve M4 karayoludur.

HAKAN AKBAŞ - (STRATEJİST): KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NDAN SONRAKİ EN BÜYÜĞÜ

Çok tarihi bir gün Türkiye için. Son 2 yılda Türkiye’nin en önemli jeostratejik meselesi güvenli bölgeydi. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra en büyük harekat. Burada iki ana meselemiz var. Ama en önemlisi terör unsurlarını yok etmek. Sonrasında da Suriye’deki iç savaştan sonra uzun zaman misafirimiz olan sığınmacıların ülkesine dönmeleri için de düğmeye basılmış oldu.''

PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN (AKADEMİSYEN): ÇOK ÖNEMLİ BİR HAREKAT

Kahraman TSK’yı ve onların komutanlarını ve askerlerini Allah muzaffer kılsın. Türkiye hiçbir zaman bir terör devletine teslim olmayacağını bütün dünyaya duyurmuştur. Bundan sonra Türkiye’nin kararlığı terörle mücadeledir ve bu başarı aynı zamanda ABD’li müttefiklerimizle yapılan dostane ilişkilerinde diplomatik başarısıdır. Türk milletinin tam desteği oradadır. Hukuki ve siyasi olarak milletle ve orduyla birlik olduk. Çok önemli bir harekattır. Biz orayı yıkmaya, katliama değil bütün oradaki Suriye halkını özgürleştirmek için gidiyoruz.

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