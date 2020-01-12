12 Ocak 2020 Pazar 16:50:11 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 16:52:46
Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK'ya ait tüneller kullanılamaz hale getirildi
Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait tespit edilen yeni tüneller komandolar tarafından tespit edilerek imha edildi
Mili Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini ve kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG´ye ait yeni tüneller tespit ederek kullanılamaz hale getirdi" denildi.
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