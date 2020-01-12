Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK'ya ait tüneller kullanılamaz hale getirildi

Mili Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini ve kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG´ye ait yeni tüneller tespit ederek kullanılamaz hale getirdi" denildi.