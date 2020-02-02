02 Şubat 2020 Pazar 13:47:59 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 13:52:19
Barış Pınarı bölgesinde hain tuzaklar bozuldu
Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait 43 adet havan mühimmatı ve 6 adet EYP'yi kontrollü bir şekilde imha etti.
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