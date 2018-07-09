HDP'li terörist Barış Atay Çorlu'da hasta yakınlarının üzerine yürüdü

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yaralananları ziyaret etmek üzere Çorlu Devlet Hastanesine gelen Atay'a vatandaşlar, "Sen İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayıp, devlete terörist dedin" diye tepki gösterdi.

Polis ekipleri tepki gösterenleri uzaklaştırırken Atay, vatandaşların üzerine yürüdü.

Atay daha sonra yaralıları ziyaret etmeden hastaneden ayrıldı.



