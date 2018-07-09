09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:09:00 | Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 17:41:07
HDP'li terörist Barış Atay Çorlu'da hasta yakınlarının üzerine yürüdü
HDP'li Barış Atay, Çorlu Devlet Hastanesi'nde kendisine, "Sen İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayıp, devlete terörist dedin" diye tepki gösteren vatandaşların üzerine yürüdü.
Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yaralananları ziyaret etmek üzere Çorlu Devlet Hastanesine gelen Atay'a vatandaşlar, "Sen İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayıp, devlete terörist dedin" diye tepki gösterdi.
Polis ekipleri tepki gösterenleri uzaklaştırırken Atay, vatandaşların üzerine yürüdü.
Atay daha sonra yaralıları ziyaret etmeden hastaneden ayrıldı.
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