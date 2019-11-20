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20 Kasım 2019 Çarşamba 15:26:43 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 15:28:59

Barış Atay'dan Meclis'te tarihi konuşma: Gezi'yi mumla arayacaksınız!

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’den Hatay milletvekili seçilen ardından da partiden ayrılarak Türkiye İşçi Partisi’ne katılan Barış Atay, TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti’ye yönelik çirkin ifadeler kullanarak tehdit etti. Meclis kürsüsünden kaos planlarını itiraf eden Atay, "Bu halk sizi iktidardan indirecek ama o gün emin olun, Gezi’yi mumla arayacaksınız" dedi.

Sandıkta demokratik yollarla istediklerini alamayan odaklar yine kaos planları yapmaya başladı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla tepkilerin odağı haline geldi. Türkiye'yi karanlık bir senaryoya sürüklemek istediklerinin sinyalini veren Atay, Hükümeti Gezi'den de şiddetli sokak olaylarıyla tehdit etti.

"GEZİ'Yİ MUMLA ARAYACAKSINIZ"

Atay, "Bugün Şili'de, Ekvador'da, Lübnan'da, Azerbaycan'da "Kesinlikle sokağa çıkmaz." denilen insanların kendi iradelerini nasıl ortaya koyduğunu, nasıl karşı çıktıklarını görün, bakın, hiç aklınızdan çıkmayan Gezi'yi düşünün. Bu halk sizi iktidardan indirecek ama o gün emin olun, Gezi'yi mumla arayacaksınız." diyerek alçakça tehditler savurdu.

AMERİKAN MEDYASI DA "TÜRKİYE'DE SOKAK OLAYLARI VARMIŞ" GİBİ GÖSTERDİ

Amerikalı VOA "Amerika'nın Sesi", dünyada gerçekleştirilen protestoları skandal ifadelerle haberleştirdi. Dünyadaki protestoları "Dünyanın ve Türkiye'nin 4 bir yanında sokaklar gösteriler ve protestolarla çalkalanıyor." ifadeleriyle duyuran Amerika'nın Sesi, Türkiye'de de protestolar varmış gibi göstererek algı operasyonuna soyundu.

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